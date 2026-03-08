Aunque te quede poco espacio en el móvil, borrar estos elementos es un gesto inútil, pero hay alternativas

En España, la gestión del almacenamiento en los teléfonos móviles se ha convertido en una preocupación constante para millones de usuarios que ven cómo la memoria de sus dispositivos se agota rápidamente.

Ante la aparición del temido mensaje de memoria llena, la reacción instintiva de muchas personas es lanzarse a borrar cualquier rastro de información digital que encuentren a su paso.

Sin embargo, existe una tendencia muy extendida de dedicar tiempo y esfuerzo a eliminar elementos que, en realidad, tienen un impacto prácticamente nulo en la capacidad total del terminal.

Uno de los errores más comunes es centrarse en la eliminación de mensajes de texto. Ya hablemos de los clásicos SMS o de las interminables cadenas de texto en aplicaciones de mensajería, la realidad técnica es que el texto plano ocupa una cantidad de espacio ínfima.

Para que nos hagamos una idea, un mensaje de texto estándar suele ocupar unos pocos bytes o, como mucho, un par de kilobytes. Tendrían que borrarse decenas de miles de mensajes para liberar el mismo espacio que ocupa una sola fotografía tomada con la cámara de tu móvil actual.

SMS de estafa Álvarez del Vayo El Androide Libre

El caso de WhatsApp merece una mención especial debido a su uso masivo. El verdadero problema de WhatsApp no son las palabras escritas, sino los archivos multimedia que se descargan automáticamente.

Si ejecutas la opción de Vaciar Chat pero no marcas específicamente la casilla de eliminar archivos multimedia recibidos, tu teléfono seguirá igual de saturado que antes de empezar la limpieza.

Es un gesto absurdo que consume tu tiempo y te hace perder información que quizá quieras consultar en el futuro, sin darte nada a cambio en términos de rendimiento.

Estos son algunos de los elementos que solemos borrar por error pensando que ganaremos espacio:

Correos electrónicos de solo texto : Un email sin archivos adjuntos es básicamente un archivo de texto ligero que no afecta al almacenamiento del hardware de tu teléfono, ya que la mayoría se gestionan en la nube.

: Un email sin archivos adjuntos es básicamente un archivo de texto ligero que no afecta al almacenamiento del hardware de tu teléfono, ya que la mayoría se gestionan en la nube. Historial de llamadas : Borrar el registro de quién te llamó y a qué hora es una tarea tediosa que no liberará ni un solo megabyte de memoria real.

: Borrar el registro de quién te llamó y a qué hora es una tarea tediosa que no liberará ni un solo megabyte de memoria real. Mensajes SMS antiguos : En la era de los gigabytes, el espacio que ocupan los SMS es tan residual que podrías tener millones de ellos sin notar ninguna diferencia en el rendimiento del sistema.

: En la era de los gigabytes, el espacio que ocupan los SMS es tan residual que podrías tener millones de ellos sin notar ninguna diferencia en el rendimiento del sistema. Contactos de la agenda: Eliminar nombres y números de teléfono es totalmente ineficaz para ganar espacio de almacenamiento; solo sirve para desorganizar tu lista de contactos.

Entonces, ¿en qué deberíamos invertir realmente tu tiempo si nos quedamos sin espacio? La respuesta está en los archivos pesados y en la gestión inteligente del sistema.

En lugar de navegar por los chats de texto buscando qué borrar, deberías dirigirte a los ajustes de almacenamiento y atacar los verdaderos culpables. Las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, acumulan una caché desmesurada que sí puede alcanzar varios gigas de peso.

Fotografías en un móvil El Androide Libre

Por otro lado, los vídeos recibidos por grupos de mensajería o grabados en alta definición son los verdaderos devoradores de memoria.

Un solo vídeo de un minuto en resolución 4K puede ocupar más que todos los mensajes de texto que hayas enviado en los últimos cinco años.

Por tanto, dejemos de perder el tiempo borrando frases y centrémonos en los archivos de vídeo, en las aplicaciones que no utilizamos desde hace meses y en las fotos duplicadas.

Esa es la mejor forma real de darle un respiro a nuestro dispositivo móvil sin sacrificar recuerdos o información textual que, quizás, podríamos volver a necesitar.