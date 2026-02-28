Así puedes tener más espacio en el móvil sin tener que borrar aplicaciones o fotografías

La actual crisis de componentes para memoria RAM y almacenamiento en dispositivos electrónicos va a llevar a muchas marcas a lanzar móviles con menos memoria interna.

Esto puede hacer que empecemos a ver de nuevo terminales con 128 GB de memoria interna, sobre todo entre los modelos más baratos.

Para no tener problemas de espacio es buena idea hacer copias de seguridad externas de nuestras fotos y archivos, pero también se puede lograr tener más espacio gestionando las aplicaciones.

Lo más obvio es no instalar apps que no vayamos a usar o borrar las que no usemos normalmente, pero desde Android 15 el sistema tiene una opción que no mucha gente conoce y que es práctica: el archivado de aplicaciones.

Esta función lo que hace es borrar partes del código de la aplicación, pero no todo. De esa manera, se libera espacio en la memoria del móvil.

Las apps archivadas de Android son marcadas con un icono de la nube @AssembleDebug | Twitter

En el caso de que queramos volver a usarla, solo tendremos que restaurarla, que es lo mismo que instalarla, solo que la parte a descargar será menor, dado que hay ciertos componentes que nunca se borraron del móvil.

Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a los Ajustes del dispositivo, y ahí seleccionar la opción Aplicaciones. Vamos a la app que queramos archivar y pulsamos en ella.

Interfaz de archivado de apps El Androide Libre

En la parte inferior debería aparecer un botón con ese nombre, Archivar, y si pulsamos la app se archivará automáticamente, sin preguntar.

Para poder volver a usarla tendremos que pulsar en el botón Restaurar que apareció cuando la archivamos. Aquí deberemos tener conexión a Internet, porque la app necesita descargar componentes desde la Google Play Store.

Opciones de Archivado y de Restauración de apps El Androide Libre

Es importante remarcar que no todas las aplicaciones se pueden archivar, porque depende de los desarrolladores haber dado esa opción. Además, sólo está disponible en los móviles con Android 15 o Android 16.

Estos son los móviles que se venden actualmente, pero aún muchos dispositivos en España usan versiones algo más antiguas, por lo que esta característica no está presente.

Es recomendable usar esta función con apps que no queramos borrar, porque quizá las usemos únicamente un par de veces al año y no queramos gestionar los datos o contraseñas de las mismas, pero tampoco queremos que ocupen mucho espacio porque no las usamos tanto.

Lo único importante es ser conscientes de que cuando queramos restaurarla necesitaremos una red de datos móviles o una WiFi.