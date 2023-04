Cómo ahorrar espacio en tu televisor inteligente con Android TV o Google TV

Las Smart TV son dispositivos más limitados que los móviles o tablets en aspectos como el almacenamiento interno, pero puedes mantener una buena cantidad de espacio libre en tu Android TV borrando algunas aplicaciones con la utilidad del sistema.

Gracias a esta función podrás ver cuánto espacio queda disponible en el televisor, además de cuanto espacio ocupa cada una de las aplicaciones que tienes instaladas.

Las Smart TV no suelen venir con much memoria interna, por lo que lo más recomendable es que no abuses de instalar aplicaciones y, sobre todo, de meter archivos en la memoria interna.

Elimina aplicaciones de tu Smart TV

Si quieres hacer limpieza en tu Smart TV con Android TV o Google TV, puedes acceder a la herramienta para desinstalar aplicaciones del sistema, lo cual puedes hacer incluso seleccionando varias apps. Sigue estos pasos:

Abre Google Play.

Ve hasta tu foto de perfil.

Pulsa en administrar aplicaciones y juegos.

Dale a liberar espacio de almacenamiento.

Selecciona las aplicaciones que quieres eliminar.

Como puedes ver, las aplicaciones están ordenadas de mayor a menor peso, por lo que en la parte superior verás todas aquellas aplicaciones que ocupen un mayor espacio en tu Smart TV y que quizás sean las que te convenga borrar primero.

Justo encima de la lista de aplicaciones verás una línea en la que se te muestra el espacio que tienes disponible en el televisor, para que veas hasta qué punto es necesario que borres más aplicaciones o no.

Si desinstalas alguna aplicación y luego te arrepientes de ello siempre tienes la opción de ir a Google Play para volver a descargar aplicaciones para tu Smart TV con Android TV. Hay bastante variedad y puedes encontrar prácticamente todos los servicios en streaming que utilices en tu móvil Android.

