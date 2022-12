Android 13 para televisores ya está aquí: menor consumo energético y otras novedades

Android TV ha madurado mucho en los dos últimos años, convirtiéndose en una de las mejores plataformas para televisores, posiblemente la mejor con la llegada de Google TV.

[Ya puedes comprar la nueva tele de 98 pulgadas con Android TV de TCL en España]

Una de las ventajas de Android TV radica en su similitud con la versión de Android que usamos en nuestros móviles, lo que repercute en las mismas ventajas; por ejemplo, en la cantidad de actualizaciones.

Android 13 para televisores

Por lo tanto, de la misma manera que Android 13 fue lanzado para móviles, ahora le toca el turno a los televisores. Sin embargo, debido a sus características propias, este lanzamiento será algo diferente; para empezar, sólo unos pocos dispositivos recibirán la actualización.

El ADT-3 es el único dispositivo que por ahora recibe Android 13

En concreto, Android 13 está disponible únicamente para el Google ADT-3, un pequeño dispositivo que es algo así como el “Pixel de los televisores”: un dispositivo Android muy básico pero que tiene todo lo necesario para usar la plataforma. Fue lanzado hace un par de años para que los desarrolladores pudiesen crear apps y experiencias basadas en Android TV, y por eso, su soporte es el mejor que hay en un dispositivo Android.

Por lo tanto, a menos que tengas un ADT-3 o te guste experimentar con la versión para desarrolladores de Android, este lanzamiento realmente no te afecta. Eso no quiere decir que no sea interesante, porque adelanta algunas de las novedades que recibiremos en futuras actualizaciones y en los televisores que llegarán al mercado en los próximos meses, aunque no todas.

Aún no está claro qué novedades para el usuario traerá Android TV 13

Google no ha querido hablar de cambios en la interfaz o en nuevas funciones, centrándose en mejoras de rendimiento y calidad general del sistema. Android 13 debería ir mejor en el mismo hardware, y eso a su vez debería hacer que las apps sean más completas y potentes.

Además, Google ha implementado varios cambios y mejoras en las tecnologías que los desarrolladores pueden usar en sus apps. Por ejemplo, un cambio en la manera en la que se usan los dispositivos de audio debería permitir una mejora en la calidad del sonido, ya que el formato óptimo se elegirá antes de la reproducción.

De la misma manera, la calidad de imagen también debería mejorar en algunas situaciones. Los usuarios ahora podrán cambiar la resolución y la tasa de refresco de los dispositivos HDMI que conectemos, lo que debería mejorar la experiencia. Otro cambio relacionado con HDMI permitirá ahorrar energía, ya que permitirá que los dispositivos conectados pausen el contenido que están reproduciendo en reacción a lo que estemos haciendo.

Android 13 en televisores también será más fácil de usar y accesible. Para empezar, permitirá usar diferentes distribuciones de teclado, además de crear nuevas descripciones de audio para personas con problemas de visión.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan