Analizamos el mejor dispositivo de Amazon para la tele, el Fire TV Cube

Si queremos tener un televisor inteligente tenemos dos opciones. La primera, y más cara, es comprar uno con un sistema operativo integrado. La segunda, mucho más económica, es comprar un accesorio que dote a nuestro panel de inteligencia. Para ello hay muchas opciones, aunque las más populares son las de Google y Amazon.

Recientemente analizamos la propuesta de entrada de Google, el nuevo Chromecast con Google TV HD, y ahora vamos a pasarnos al otro lado del espectro, al analizar la mejor propuesta de Amazon, el Fire TV Cube, un dispositivo de precio muy superior, pero con funciones que no hemos visto en otros set top boxes.

Un diseño minimalista pero con personalidad

Lo primero que llama la atención de este dispositivo es su diseño. Al contrario que los nuevos Amazon Echo, este aparato es cúbico, con un acabado muy bueno y un peso que sorprende, pero que se explica por la integración de un altavoz en su interior.

El Fire TV Cube tiene ese nombre por algo. El cubo tiene tela en tres de sus laterales, dejando el trasero para los conectores.

En la parte superior tenemos los botones de volumen, el de silenciar micrófono y el de activación del asistente. Y sí, podemos usar Alexa en este aparato dado que integra un Amazon Echo.

Muchos puertos, aunque con potenciales mejoras

Una de las mayores diferencias de este producto con respecto a otros similares es la integración de un gran número de puertos.

Por ejemplo, tenemos un puerto USB A 2.0, que permite poner un disco duro o un dongle para conectar más cosas. La pega es que no es 3.0, algo que por lo que vale ya podemos demandar.

Algo parecido pasa con el puerto Ethernet que tiene, que es de 100 Mbps, lo que llama la atención ya que un producto de esta categoría debería tener uno de 1 Gbps.

Tenemos dos puertos HDMI, uno para conectarlo a nuestro televisor y otro para conectar un accesorio, como una consola o un descodificador.

También tenemos un puerto para poner un extensor de infrarrojos, aunque no se incluye en la caja. Por cierto, tampoco viene el cable HDMI, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, de nuevo por su precio.

Es un Amazon Echo, con un matiz

Como hemos dicho, este aparato es un Fire TV, pero también es un altavoz inteligente al poder invocar a Alexa para realizar consultas o controlar la tele.

La única parte negativa es que no tiene un altavoz para escuchar música, y esas órdenes las ejecutará en el televisor, lo que obliga a tenerlo encendido si queremos escuchar música, algo que no nos ha gustado.

Un mando que, sin ser el mejor, nos gusta mucho

El mando del Amazon Fire TV Cube es un mando competente, con un buen acabado y con múltiples botones para lanzar contenido. La única queja es que no tiene botones programables, como sí tiene el nuevo modelo Pro que se lanzó hace unos días.

Pese a eso, es un mando que funciona genial, y con el que incluso podemos jugar, aunque, en según qué títulos, no es lo más funcional del mundo. Pero para eso tenemos la opción de vincular mandos de control bluetooth.

Una delicia visual

En el apartado de visionado, que es el principal uso del Fire TV Cube, se nota que Amazon no se ha quedado corta al soportar HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, conectividad Wifi 6 para que la resolución 4K no dé problemas, etc.

Fire OS tiene de serie compatibilidad con Netflix, Filmin, Disney Plus o YouTube, pero no con HBO Max en España. Eso sí, podemos instalar el APK de forma manual o cambiando nuestra región en la cuesta de Amazon, aunque esto último puede desconfigurar los aparatos Alexa que tengáis vinculados, por lo que no os lo aconsejamos.

Interfaz fluida pero con publicidad

La interfaz va bien para tener una RAM de 2 GB. Hubiéramos esperado algo más de potencia en este aspecto, al igual que en la memoria interna, de 16 GB. Es cierto que podemos ampliarla o usar el puerto USB para almacenar archivos 4K de gran tamaño, pero al tener un precio tan elevado hubiéramos querido que las memorias estuvieran a la altura del procesador, que en este caso es de 8 núcleos y cumple con su cometido.

Lo que no nos ha gustado de la interfaz es la aparición de anuncios en la misma. Y no hablamos de series de Amazon Prime u ofertas de los Echo, sino anuncios de dispositivos de Google, colonias, etc.

Esto es comprensible en un Amazon Fire TV Stick Lite, por ejemplo, para bajar su precio, pero no en un aparato que, sin ofertas, cuesta 159.99 euros. Pese a todo, no llega a ser especialmente molesto, aunque sí es notorio.

Conclusión

Este dispositivo no tiene el mismo enfoque que los demás Fire TV de Amazon aunque lo parezca. Está pensado para gente que valora mucho la calidad de imagen, que quiere el aparato más potente y, aún así, no perder la compatibilidad con el ecosistema de Amazon.

Para ellos es una opción muy a tener en cuenta, sobre todo porque Alexa permite un gran control no sólo del Fire TV Cube, sino también del televisor. E incluso podemos emitir el contenido de nuestro móvil sin instalar nada.

Esperemos que el año que viene Amazon decida dotar de un altavoz para música a este aparato, actualice los puertos traseros y permita comprar una versión sin publicidad. Sería un aparato prácticamente redondo.

