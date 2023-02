Cómo 'reiniciar' el algoritmo de YouTube para mejorar las recomendaciones

YouTube, igual que otras plataformas como Twitter o TikTok recomiendan contenido a los usuarios registrados utilizando un algoritmo para detectar tus intereses, pero no siempre funciona, y si nunca encuentras nada que te interese puede que sea hora de reiniciarlo.

[Pulsar el botón de “No me gusta” en YouTube no sirve absolutamente para nada]

Y es que, muchos usuarios de YouTube comparten la sensación de que el algoritmo no funciona como debería en algunas ocasiones, recomendando muchas veces los mismos vídeos, que en muchos casos son vídeos que has visto ocasionalmente.

De esta forma, Google tendrá una nueva oportunidad para entenderte y recomendarte mejor contenido en YouTube.

Cómo eliminar el historial de reproducciones de YouTube

Borrar todo el historial de reproducciones El Androide Libre

Si quieres darles una nueva oportunidad a las recomendaciones de YouTube, deberías borrar tu historial de reproducciones, ya que el algoritmo de la compañía recomienda contenido en función de los vídeos que has visto recientemente. Para hacerlo sigue estos pasos:

Abre la aplicación de YouTube.

Ve a Biblioteca, en la barra inferior.

Pulsa en historial.

Abre el menú de los tres puntos.

Pulsa en Borrar todo el historial de reproducciones.

Ahora, verás que las recomendaciones de la plataforma vuelven a reconfigurarse en función del contenido que vayas viendo después de haber borrado el historial, dejando atrás todas las recomendaciones basadas en lo que habías visto hasta ahora.

Si quieres cambiar de aires en cuanto al contenido de YouTube, es una buena opción, ya que podrás acceder a recomendaciones que quizá antes no te hubiera sugerido la plataforma.

Sin embargo, si aun así las recomendaciones siguen sin convencerte, quizá deberías pausar el historial para no depender de él.

Desactiva el historial

Desactivar historial de YouTube El Androide Libre

Si quieres desactivar el historial de búsquedas y reproducciones de YouTube, tendrás que abrir la plataforma desde el ordenador para poder hacerlo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre YouTube, ve a Biblioteca y pulsa en Historial

En el menú de los 3 puntos, dale a Gestionar todo el Historial.

Pulsa sobre Guardando todo tu historial.

Desactiva las opciones que quieras.

Si pausas el historial de búsqueda y reproducciones, Google no guardará los vídeos que has visitado y las búsquedas que has hecho en el cuadro de búsqueda de la aplicación, por lo que las recomendaciones podrían ser algo menos precisas, aunque quizá es lo que andes buscando para no depender de ellas.

Te puede interesar

Archivado en Tutoriales Android, Youtube

Sigue los temas que te interesan