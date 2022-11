Cómo escoger el navegador predeterminado en Xiaomi para evitar el error de MIUI 13

Algunos móviles con MIUI 13 están experimentando un error que hace que no puedan escoger el navegador con el que quieren que se abra un enlace, y hoy vamos a enseñarte cómo elegir el navegador predeterminado.

Xiaomi cuenta con su propio navegador instalado en MIUI, y pese a que este tiene un gran número de funciones, es posible que prefieras utilizar Chrome, Edge o aquel en el que tengas guardados los marcadores o contraseñas.

De esta manera cada vez que necesites abrir un vínculo en tu móvil se abrirá directamente con el navegador que hayas escogido, y no perderás el tiempo eligiendo.

Cómo seleccionar el navegador predeterminado en MIUI

La capa de personalización de Xiaomi es famosa por contar con un gran número de opciones, y una de estas opciones hace que puedas elegir con qué aplicaciones quieres abrir los enlaces o números de teléfono, por ejemplo. Se hace de la siguiente manera:

Abre Ajustes.

Ve a Aplicaciones.

Pulsa en Gestionar aplicaciones.

Dale al botón de los tres puntos, arriba a la derecha.

Pulsa en Aplicaciones predeterminadas.

Aquí, solo tienes que darle a Navegador y elegir el que prefieras de entre todos los que tienes instalados. Tras esto, cada vez que abras un enlace o un vínculo, se abrirá con la aplicación que elijas.

En algunos móviles, MIUI 13 está causando un pequeño error en el que, al darte a elegir un navegador para abrir un enlace, no es capaz de mostrarte los que tienes instalados, sino que aparecen dos iconos en blanco y abre el Navegador Mi.

Configurando un navegador predeterminado, abrirás todos los enlaces con Chrome, Edge o el que tú elijas, de forma que este error no te afecte. Y si no lo hace, podrás ahorrar tiempo haciendo que tu móvil o tablet no te pregunte con qué app quieres abrir los enlaces.

