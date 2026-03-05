Esta puede ser la mejor consola para juegos clásicos del mercado: la RG Vita Pro es oficial con Android y Linux

El mercado de las consolas basadas en Android corre el riesgo de sufrir un frenazo por culpa de los elevados precios de componentes como la memoria RAM, pero el anuncio hoy de la RG Vita Pro demuestra que no va a pararse completamente.

Anbernic, un nombre ya habitual en lo que respecta a consolas Android, ha sido el encargado de romper esta sequía con el que puede ser el único dispositivo que vayamos a necesitar a partir de ahora para jugar.

Y es que la característica estrella de la RG Vita Pro que se ha mostrado en el vídeo del anuncio es que incluye arranque doble (o Dual Boot), por lo que podemos usar tanto Android 14 como una versión de Linux.

De esta manera, la RG Vita Pro es capaz de cubrir todas las bases. Por una parte, es compatible con los juegos y apps de Android en una interfaz familiar para todos los usuarios de la plataforma; pero si queremos más, lo podemos tener.

Y es que siempre podemos iniciar un sistema Linux completo, lo que en otras palabras, convierte a la RG Vita Pro en un ordenador portátil con todo lo que ello conlleva; aquí es donde tendremos más libertad para instalar los programas que queramos.

Esa es la gran diferencia respecto a la RG Vita básica, que solo viene con Android 12 de serie y por lo tanto tiene ciertas limitaciones respecto a lo que se puede hacer con su hardware.

Y hablando de hardware, Anbernic ha publicado algunos detalles, como la pantalla táctil de 5,5 pulgadas y resolución 1920 x 1080 píxeles, la batería de 5.000 mAh, WiFi 6, Bluetooth 5 y salida USB-C con soporte de HDMI.

Sin embargo, aún no ha publicado el chip que usará la RG Vita Pro, pero el vídeo publicado ya demuestra que se tratará de una de las consolas basadas en Android más potentes del mercado.

Lo hace mostrando cómo la consola es capaz de ejecutar juegos clásicos, incluso de la época de la PlayStation 2, como God of War 2, Devil May Cry y Metal Gear Solid 2, además de juegos de otras consolas de la misma era o de generaciones anteriores, incluyendo algunas de las consolas portátiles más populares.

Por supuesto, también es capaz de ejecutar los títulos más populares para Android, como Punishing Gray Raven, Snowbreak y más. Sin embargo, hay que recordar que estas consolas no vienen con la Play Store preinstalada.

Anbernic también ha aprovechado para presentar funciones adicionales, como su asistente basado en IA o la compatibilidad con servicios de streaming que permiten jugar a títulos de nuestro ordenador a través de WiFi.

La RG Vita Pro también se puede conectar a un televisor a través de HDMI, y es compatible con la conexión de varios mandos de control por Bluetooth para partidas multijugador.

Aún quedan detalles por concretar de la RG Vita Pro, como el procesador que usará, la fecha de lanzamiento y el precio, pero todo indica que no tendremos que esperar mucho para conocerlos.