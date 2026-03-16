One UI 9 con Android 17 ya está aquí: la primera versión ha sido lanzada para el Galaxy S26 Ultra con estas novedades

Apenas nos estamos recuperando del lanzamiento de One UI 8.5 con los nuevos Galaxy S26, y ya tenemos aquí la siguiente versión con One UI 9 basada en Android 17, aunque por el momento, únicamente para unos pocos usuarios.

En concreto, la primera versión en desarrollo de One UI 9 ha sido descubierta en los servidores de Samsung por @tarunvats33 en X, y por el momento está disponible únicamente para el nuevo Galaxy S26 Ultra, aunque como es lo habitual, se irá expandiendo a más usuarios conforme el desarrollo avance.

El número de firmware de esta nueva versión termina en BZC5 para la versión global del S26 Ultra, y ocupa 2,6 GB de almacenamiento; siendo esta la primera versión en desarrollo de One UI 9, las novedades son pocas y fáciles de pasar por alto, pero las hay.

De entrada, no se esperan grandes cambios visuales en One UI 9, teniendo en cuenta que One UI 8.5 ya supuso un auténtico antes y después en el diseño visual de Samsung, con la adopción de transparencias en un estilo único inspirado en Liquid Glass pero con su propio toque.

Esta primera versión de One UI 9 mantiene el mismo estilo visual, pero adoptando pequeños cambios que liman asperezas o simplemente ayudan en la usabilidad del sistema operativo.

Por ejemplo, uno de los cambios más notables se encuentra en los controles de volumen y de brillo en el panel de acceso rápido, que ahora son más gruesos, lo que permite usarlos más fácilmente y ajustarlos al nivel que queremos con un dedo.

One UI 9 — Quick Panel First Look 👀



The volume and brightness sliders appear thicker in the new Quick Panel design.



Keep in mind, this is from a very early internal build, so things may still change in later or final versions.



REPOST pic.twitter.com/dVOwrHUcsU — Tarun Vats (@tarunvats33) March 16, 2026

También hay algunas funciones que han cambiado de sitio, en un intento de Samsung de hacerlas más fáciles de encontrar y usar. Por ejemplo, los controles parentales ahora se encuentran en una sección separada en la app de configuración.

One UI 9 estará basado en Android 17, la nueva versión del sistema operativo que ya se encuentra en la segunda beta; sin embargo, en la información del sistema aún aparece como Android 16, dejando en evidencia que se trata de una versión muy temprana de la capa de personalización.

Android 17 se centra en mejorar el funcionamiento interno del sistema operativo, así que tampoco encontraremos grandes novedades a simple vista en One UI 9, pero sí muchas mejoras en aspectos como el uso de varias apps en multiventana y la adaptación de apps a diferentes tamaños de pantalla, lo que resultará especialmente útil en tablets como la Galaxy Tab o plegables como el Galaxy Z Fold.

El mayor cambio en la interfaz de Android 17 consiste en la separación de los paneles de notificaciones y de ajustes rápidos, aunque no está claro si Samsung adoptará este estilo o si ofrecerá algo propio con One UI 9.