Google por fin resuelve gran problema de las apps preinstaladas en móviles Android

El problema del llamado “bloatware” es probablemente uno de los mayores a la hora de comprar un móvil Android. Gracias a la libertad que Android ofrece, muchos fabricantes incluyen una multitud de apps instaladas por defecto, en ocasiones como parte de acuerdos con los desarrolladores.

Estas apps no sólo ocupan espacio en el dispositivo, sino que en algunos casos han llegado a ser un problema de seguridad. Por lo general, casi nunca es bueno que un móvil venga con muchas apps preinstaladas; si tanto te interesa una app, instalarla es muy fácil usando la Play Store.

La solución de Android contra el bloatware

Ahora, en XDA-Developers han descubierto que en Google por fin se han dado cuenta de este problema y lo mejor, que ya tienen una solución; aunque esté algo oculta por el momento. La nueva función se llama “Apps instaladas en segundo plano”, y se trata de una nueva pantalla en la sección de Apps en la configuración del sistema.

Este nuevo menú listará las apps que han sido instaladas sin el consentimiento expreso del usuario. En concreto, el texto apunta directamente a las apps preinstaladas por el fabricante de nuestro móvil, así como las apps de las operadoras y otros socios. Desde aquí, podremos desinstalar las apps que no nos interesen, para dejar el sistema más limpio.

El nuevo menú contra el bloatware de Android XDA Developers

Esto puede ser revolucionario. Durante años, hemos soportado que los fabricantes incluyesen apps que no nos interesaban, pero que no podíamos desinstalar porque venían con el sistema operativo. En algunos casos, perdíamos buena parte del almacenamiento interno por culpa de este bloatware, aunque es cierto que en los últimos años la situación ha mejorado; ahora incluso hay marcas como Xiaomi que presumen de no meter tantas apps como antes.

Ahora bien, ¿es todo el bloatware igual? Podríamos decir que las apps de Google, que vienen preinstaladas en todos los nuevos móviles Android, también son bloatware; algunos usuarios, al menos, no están interesados en todas y sólo ocupan espacio.

Para evitar esa polémica, Google indica que este menú sólo mostrará las apps que “no son requeridas para el funcionamiento normal del dispositivo”. Por lo tanto, sólo es una cuestión de definir “funcionamiento normal”, y no nos extrañaría que Google considerarse sus propias apps como “requeridas”.

En todo caso, por el momento este menú es “secreto” en la versión para desarrolladores de Android 14, así que no hay certeza de que vaya a estar disponible en la versión final.

