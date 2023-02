Esta voz de Eminem no es real: David Guetta usa Inteligencia Artificial en una canción y la lía

Aún estamos con la discusión sobre si las imágenes creadas con Inteligencia Artificial se pueden considerar arte, y ahora llega otro giro de guion: ¿es ético y legal usar la IA para generar voces de artistas?

Ya hay proyectos de Inteligencia Artificial capaces de clonar la voz de cualquier persona, sólo con subir algunas muestras con una calidad de grabación relativamente buena. Tal vez era inevitable que alguien usase esta tecnología para la creación de música, y eso es justo lo que hizo David Guetta en un concierto reciente.

David Guetta usa IA en una sesión

El vídeo que Guetta ha publicado en YouTube y redes sociales no parece llamativo a simple vista; fue grabado durante una sesión con audiencia del DJ y productor. El tema empieza con una voz fácilmente reconocible, la del rapero Eminem; sin embargo, ni la letra ni la propia voz son reales.

Guetta ha explicado que usó Inteligencia Artificial tanto para generar las palabras como la voz, usando herramientas disponibles públicamente. Lo único que tuvo que hacer es pedir la IA que escribiese “un verso en el estilo de Eminem sobre una futura ‘rave’”; a continuación, introdujo el resultado en una IA capaz de recrear la voz de cualquier persona. Aunque Guetta no especifica las páginas que ha usado, la manera en la que las describe coincide con proyectos como ChatGPT o Eleven Labs.

Aunque Guetta ha intentado quitar hierro al asunto, afirmando que todo es “una broma”, el vídeo ha provocado sensaciones enfrentadas en redes sociales, particularmente porque no parece que Eminem haya dado permiso para usar su voz de esta manera. Aunque la audiencia parece reaccionar pensando que el rapero ha colaborado con Guetta, en realidad no fue así.

Si cualquiera puede recrear la voz de un cantante famoso y usarla en sus canciones, puede abrir la puerta a todo tipo de abusos, por no mencionar que los artistas no recibirían ni un euro por estas creaciones. Tal vez por eso, Guetta ha aclarado en el título del vídeo que no lanzará esta creación de manera comercial y, por lo tanto, no ganará dinero con ella.

Por supuesto, los DJs acostumbran a usar porciones de varias canciones en sus ‘remixes’, y podríamos interpretar esto como algo no muy diferente.

