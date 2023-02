Esta es la mejor novedad de Android 14 hasta ahora: crear “clones” de tus apps

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

La primera versión de Android 14 ya ha llegado a los desarrolladores y aunque aún faltan varios meses para que llegue a nuestros móviles, este lanzamiento nos permite descubrir algunas de las novedades que tendrá.

Se espera que Android 14 sea una evolución de Android 13, por lo que no habrá enormes diferencias en cuestión de funcionamiento o diseño; pero sí que esperamos varias novedades interesantes que pueden ayudarnos mucho en el día a día.

Clonar apps, lo nuevo de Android

Por ejemplo, la nueva función que ha descubierto 9to5Google es de esas cosas útiles, especialmente para algunos usuarios que usan el mismo móvil para el trabajo y para su vida personal. Se trata de la posibilidad de “clonar” las apps que tengamos instaladas.

Una app “clonada” es básicamente una copia de la misma app original, que funciona exactamente igual pero de manera independiente; en otras palabras, podemos tener dos versiones de la misma app, cada una con sus propios datos.

Esto es especialmente útil para usar dos cuentas diferentes al mismo tiempo; por ejemplo, una cuenta del trabajo y otra privada. Cada copia de la app puede usar una cuenta diferente, accediendo a diferentes archivos y datos personales. Algunas apps ya permiten cambiar de cuenta dentro de sus menús, pero no todas, así que esta función es de agradecer.

En realidad, esta no es la primera vez que vemos algo parecido. Los móviles Samsung con One UI ya tienen una funcionalidad similar, llamada Dual Messenger porque principalmente se usa para tener varias cuentas en apps de mensajería instantánea; la función de clonar de Android 14 servirá con casi todas las apps, pero es evidente que tendrá más sentido en apps como WhatsApp.

No todas las apps serán compatibles con esta función. Google ha decidido bloquear el clonado de varias de sus apps, como Chrome, YouTube y Gmail, además de las apps predeterminadas de Android como Mensajes, Phone y la Play Store. Por lo tanto, no podremos usar esta función para tener dos versiones diferentes de la tienda de apps, al menos no por ahora.

