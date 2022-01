Realme confirma que su tablet realme Pad no se actualizará a Android 12

En los últimos meses hemos visto numerosos lanzamientos de tablets Android que han venido a suplir una creciente demandas, sobre todo provocada por la pandemia de la COVID-19. Cada vez más usuarios trabajan en casa y muchos otros han aumentado el número de horas que pasan viendo servicios de streaming de vídeo.

Por eso muchas marcas se apresuraron a presentar nuevos modelos de tablets, entre las que destacaba la realme Pad, que podemos comprar en España.

Sin embargo, hoy nos ha confirmado la empresa que este dispositivo no se actualizará a Android 12.

La realme Pad sólo tendrá actualizaciones de seguridad

Ha sido en una ronda de preguntas y respuestas donde la compañía ha confirmado que esta tablet no tendrá una actualización mayor a Android 12, y las mejoras se limitarán a ser las de seguridad.

Este movimiento es muy extraño ya que si bien los fabricantes no tienen la obligación de actualizar sus tablets, como sí pasa en los smartphones, lo normal es que al menos una actualización mayor sí que se ejecute en estos aparatos.

Parece que realme no ha visto este dispositivo como una prioridad y va a mantener solo las actualizaciones de seguridad.

realme Pad Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es cierto que en una tablet las actualizaciones no son tan relevantes como en un móvil, pero aún así no es de recibo que no se actualiza un aparato que lleva pocos meses en el mercado.

Con alternativas como los modelos de Motorola, Nokia o Xiaomi, la realme Pad sigue siendo interesante siempre que no nos importe el salto a Android 12, pero ahora hay un motivo menos para recomendarla.

