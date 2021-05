Realme 8 5G, análisis: un móvil ideal para adentrarse en velocidades 5G

El realme 8 5G pasa por nuestras manos en su análisis para contar algunos de sus mejores detalles. Un dispositivo que se diferencia del que pasó por estas mismas líneas la semana pasada en sus velocidades de carga y descarga para los datos móviles.

Un móvil de gama baja que nos ha sorprendido por su gran equilibrio y al que no le falta de nada para incluso estrenar el nuevo chip MediaTek Dimensity 700 en 7nm. Ha resultado ser un móvil que le hemos pasado por experiencias de gaming de gran calibre con muy buenos resultados, aunque con sus límites.

Características del realme 8 5G

Realme 8 5G

Procesador y memoria

Procesador – Mediatek Dimensity 700 5G octa-core 7nm.

Memoria RAM: 4 GB/ 6GB LPDDR4x .

Almacenamiento interno: 128 GB UFS 2.1.

Micro SD: sí, hasta 1 TB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles 600 nits.

Tecnología: IPS LCD Ultra Fluida 90 Hz.

Camara trasera Principal: 48 Mpx f/1.8.

Macro: 2 Mpx f/2.4.

B&N: f/2.4.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx f/2.1.

Conectividad 2.4/5 GHz.

Dual SIM.

Bluetooth 5.1.

WiFi Doble Banda 802.11 a/b/g/n/ac

GPS / AGPS / Glonass / Beidou / Galileo / Qzss

NFC.

Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, de luz y brújula .

. Sensor de huellas dactilares situado en el lateral derecho.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 18 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm.

Peso: 185 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: realme 2.0.

Primeras sensaciones

Como ya afirmamos en los análisis del realme c21 y el realme 8, esta marca proveniente de China sabe equilibrar muy bien sus móviles. Podemos decir que el realme 8 5G provee al usuario de altas velocidades en los datos móviles, aunque reduce la calidad en algunos de sus componentes como sucede con la pantalla.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Sí que anda lo suficientemente equilibrado en su conjunto para que no ofrezca ningún elemento que realmente sea la nota discordante para la melodía que genera en términos generales.

Y aunque la pantalla del realme 8 5G no sea Super AMOLED como la del modelo 4G, no lo deja mal parado con el panel LCD IPS. Habrá que valorar el hecho de no disponer de una Super AMOLED para un móvil que nos permite disfrutar de esas velocidades de descarga y carga con el 5G.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Tiene detalles que hemos de apreciar como la posibilidad de aumentar la memoria interna a 1 TB gracias a la microSD o que contemos, como hemos mencionado, con un móvil 5G para disfrutar de esa velocidad de subida y descarga a través de los datos móviles. Es un móvil muy completo en todas sus vertientes.

Realme pone la atención en el diseño

Detalles de la manufactura del Realme 8 5G Manuel Ramírez

Aunque no destaque por un diseño de esos rimbombantes que atraiga la vista de cualquiera, estamos ante un fabricante de móviles que pone la tilde en la manufactura de sus dispositivos, ya que es en sus detalles donde nos indica que el responsable del departamento de calidad sabe muy bien lo que se trae entre manos.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Un diseño correcto, bonito y sin abalorios que genera una muy buena sensación y que lo diferencia del realme 8 al no tener ese 'branding' en la parte trasera. Lo que le hace un móvil que se disimula mejor y pasa más desapercibido.

Rendimiento

El realme 8 5G cuenta en sus entrañas con el chip MediaTek Dimensity 700 5G que nos va a permitir disfrutar de una serie de ventajas en el rendimiento del móvil.

Un chip en 7nm que mejora en eficiencia energética en un 28% más que el equivalente fabricado en 8nm. Trae consigo una GPU ARM Mali-G57 MC2 que nos permite disfrutar de frecuencia de refresco de 90Hz.

Modo Jugador Pro - Rendimiento Manuel Ramírez

Hemos podido disfrutar de PUBG Mobile en texturas HD, así que nos permite darnos algunos lujos con algunos juegos. A la hora de movernos por el escritorio del móvil, aplicaciones y demás no encontramos nada que empañe la experiencia a nivel general, y más contando con ese chip de MediaTek.

Pantalla IPS LCD

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Con su pantalla de 6,5" y frecuencia de refresco de 90Hz se comporta más que bien para muchas situaciones. No ofrece la misma experiencia que el realme 8 con su pantalla Super AMOLED que nos gustó bastante en su análisis, pero el panel LCD IPS genera la suficiente calidad para reproducir contenido multimedia o jugar a juegos.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Tiene un ángulo de visión bastante generoso que implica que podamos observar con detalle lo que ocurra en la pantalla si le hemos cedido a un amigo o familiar nuestro móvil.

La fotografía del realme 8 5G

Cámaras del Realme 8 5G Manuel Ramírez

El realme 8 5G presenta una cámara nocturna de 48 Mpx (que podemos usar para otro tipo de circunstancias) que posiblemente se convierta en el modo principal de uso, ya que incluso en fotos de circunstancias de bastante luz, salen mejores capturas.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

De hecho, la foto que toma en el modo 48 Mpx tiene una resolución de 8000 x 6000, mientras que las fotos normales se quedan en 4000 x 3000.

A diferencia del realme 8 que se presta a primeras en ofrecer unas mejores capacidades en la fotografía, aquí echaremos de menos a la lente gran angular para quedarnos con tres.

Aunque dicha sea la verdad, la calidad de la fotografía es comparable a la del modelo 4G si dejamos de lado la carencia del gran angular. Las capturas que a continuación os mostramos a través de la fotogalería son bien bonitas.

Sí que cuenta con una lente para fotografías macro que usaremos siempre desde el modo principal del software de la cámara del realme 8 5G.

Interfaz de la cámara

La grabación de vídeo es bastante básica para poder cambiar entre 1080p o 720p siempre con 30FPS en la cámara principal, al igual que ocurre con la frontal. Hace un trabajo correcto en la grabación, así que si buscáis un móvil con mejores capacidades habría que buscar en otro modelo o marca.

La autonomía se beneficia de la eficiencia del MediaTek Dimensity 700

Volvemos de nuevo con Genshin Impact para medir el rendimiento en este caso del chip de MediaTek Dimesity 700. Al estar fabricado en 7nm hace un buen trabajo incluso con aplicaciones que ejercen en primer plano de la suficiente presión para arañar mAh a la autonomía.

Uso de la batería

Echando una partida de 1h y 22 minutos Genshin Impact se lleva 1006 mAh que en porcentaje de batería es un 15%. Y eso que estamos usando el modo de rendimiento Pro de juegos para que no decaigan esos FPS y así tengamos una experiencia de juego generosa.

Impacto de batería de Genshin Impact

Podemos echar cálculos para hacernos una idea de lo bien que funciona el chip en materia de eficiencia energética. En reposo hace una gran labor de nuevo para que apenas consuma batería. Esto se debe también a realme 2.0 con Android 11 que está lo suficientemente optimizado para sacar todo el jugo posible a los 5.000 mAh de batería.

También dispone de carga rápida de 18W, así que en el aspecto de la batería cumple de forma amplia para tener muchas horas de pantalla, buen rendimiento en reposo y podamos cargar rápidamente nuestro móvil. En 15 minutos pasa del 75 al 89% de batería.

Rendimiento en juegos

Comenzaremos con Genshin Impact al ser el juego que exige más recursos de un móvil. En el realme 8 5G se puede jugar si activamos el modo pro de rendimiento desde la aplicación que tenemos propia de realme para estos menesteres.

Rendimiento en Genshin Impact

Si no la utilizamos nos quedaremos con algún tirón que otro cuando juguemos a este juego de MiYoho, así que se convierte en una obligación usar este modo pro para que las partidas sean más suaves. Gráficamente tiraremos de una configuración baja, pero lo suficiente para disfrutar la experiencia de Genshin Impact.

PUBG Mobile

Hay que aclarar que ese modo pro implica un mayor consumo de la batería, pero como tenemos 5.000 mAh podemos jugar sin problemas con el hándicap de cargar cada menos tiempo el móvil.

PUBG Mobile sí que nos permite valernos del paquete de texturas HD para que podamos disfrutar de una experiencia gráfica ajustada para este battle royale de moda.

Opinión final

Al igual que el resto de realme que hemos pasado por el análisis en las últimas semanas, el realme 8 5G nos deja muy buenas sensaciones a todos los niveles. Si nos fijamos en el precio y luego observamos todas sus características, no se puede pedir más.

Carl Cox y realme 8 5G Manuel Ramírez

Otra cosa es que busquemos algún apartado donde cumpla mejor y ahí puede que decaiga en la fotografía si queremos un gran angular o una mejor calidad en la grabación de vídeo. Es un móvil que cumple bastante bien en este apartado para que la fotografía de selfies también sea la adecuada.

Realme 8 5G Manuel Ramírez

Donde rinde es en la experiencia general y en el hecho de que podamos acceder al 5G a un precio bien bajo que lo va a convertir en todo un caramelo para el que quiera volar navegando.

realme 8 5G en mano Manuel Ramírez

El hecho de tener el sensor de huellas en el lateral lo diferencia de su versión 4G con su ubicación bajo pantalla, así que depende de nuestras necesidades y a lo que queramos acostumbrarnos.

Precio y disponibilidad

Realme 8 5G Manuel Ramírez

El realme 8 5G se pondrá a la venta el 18 de mayo en dos variantes. Una de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno a un precio de 199 euros, aunque en la oferta de lanzamiento hasta el 20 de mayo podremos hacernos con uno por 179 euros desde Amazon.

La otra variante del realme 8 5G tiene un precio de 249 euros con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La oferta será igual que la otra variante para poder hacernos con uno por 229 euros, aunque esta vez en todos los distribuidores oficiales de la marca aquí en España.