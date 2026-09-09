Android Auto sufre un nuevo fallo que afecta a Google Maps: desaparecen el velocímetro y las señales de stop de la aplicación

Un fallo técnico en Android Auto y Google Maps está ocultando información crucial en tiempo real a los conductores: el velocímetro y las señales de tráfico desaparecen de la pantalla.

Las alarmas han saltado a través de múltiples hilos en foros como Reddit, donde una creciente comunidad de conductores ha comenzado a reportar esta anomalía, tal y como ha recogido el portal especializado Android Authority.

El problema central radica en la interfaz gráfica del sistema. Sin previo aviso ni actualización aparente, los usuarios han dejado de visualizar la lectura de su velocidad exacta, así como la ubicación de semáforos y señales de stop.

Esta pérdida repentina priva a los conductores de una capa extra de asistencia y seguridad vial que ya daban por sentada.

La desaparición del marcador de velocidad resulta especialmente llamativa debido a su corta trayectoria en el ecosistema global de la plataforma.

Cabe recordar que el velocímetro se añadió a finales de julio, permitiendo su visualización incluso sin necesidad de activar una ruta guiada.

Aunque es una característica estándar presente en casi todos los navegadores de la competencia desde hace años, la firma tecnológica tardó bastante en implementarla.

El velocímetro de Google Maps en Android Auto. Android Authority El Androide Libre

Su caída temporal supone un paso atrás importante, sobre todo porque la función no solo marca el ritmo, sino que alerta visualmente al usuario cuando supera el límite legal de la vía.

A nivel técnico, este bug interrumpe una herramienta que muchos consideran superior al propio hardware del coche.

Existe un amplio consenso entre los usuarios que defiende que la triangulación por GPS que ofrece el móvil resulta mucho más exacta que el cuadro de instrumentos tradicional del vehículo.

Para aquellos afectados por esta incidencia visual, la comunidad técnica sugiere una medida correctiva básica.

El método consiste en acceder a los ajustes del dispositivo móvil, buscar la aplicación de Google Maps y proceder a borrar tanto la memoria caché como los datos de almacenamiento. Este reseteo suele solventar desajustes menores de sincronización entre el teléfono y la pantalla del coche.

Si este procedimiento manual no restaura los marcadores en el salpicadero, no habrá más remedio que esperar.

Aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado oficial reconociendo la magnitud del problema, es previsible que el equipo de desarrollo ya esté preparando un parche remoto para devolver la normalidad a Android Auto.

Mientras Google trabaja en solucionar este fallo, queda patente que en su ecosistema las funciones pueden desaparecer tan rápido como llegan.