Samsung prepara un móvil más barato pero con casi todo lo bueno de los mejores: el Galaxy S26 FE se filtra

Desde el principio, los modelos FE de Samsung han sido de los más recomendables, al adoptar un diseño y unas características muy cercanas a las de los modelos más caros de la marca, pero con un precio muy inferior.

Todo indica que la historia se repetirá con el Galaxy S26 FE, a juzgar por la filtración publicada por Android Headlines y que revela parte del material promocional que Samsung usará durante el próximo lanzamiento del dispositivo.

Estas imágenes oficiales revelan que el Galaxy S26 FE será muy parecido al Galaxy S26 lanzado a principios de año, con un diseño muy parecido en aspectos como la isla de cámaras, y los bordes.

Estas imágenes en alta resolución revelan algunas de las diferencias estéticas, que se centrarán en la nueva gama de colores en la que estará disponible el Galaxy S26 FE: un violeta azulado, negro grisáceo y verde pálido, aunque aún no tenemos sus nombres oficiales.

El conjunto de cámaras abandona el estilo del Galaxy S25 FE con las lentes saliendo directamente de la trasera, un diseño que Samsung adoptó en muchos de sus dispositivos el año pasado.

Ahora tenemos una isla de cámaras como tal, con las lentes separadas del resto de la trasera; cuál es mejor o peor es cuestión de gustos, pero lo que está claro es que casa mejor con el resto de la gama S26.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE Android Headlines El Androide Libre

Por lo demás, vemos los mismos bordes planos con efecto metálico, la misma posición de los botones y todos los elementos que hacen de los Samsung unos móviles reconocibles a simple vista.

En el frontal podemos apreciar un detalle que delata que este es un dispositivo más barato: los bordes. Aunque en estas imágenes oficiales se muestran muy finos, no es menos cierto que también parece que no tendrán el mismo grosor en todos los lados de la pantalla, algo que aún es habitual en móviles que no son de la gama premium.

Según las filtraciones, el Galaxy S26 FE estará basado en un procesador Exynos 2500, por lo que el rendimiento debería estar un escalón por debajo del Galaxy S26 básico que monta un Exynos 2600 en España, aunque la diferencia entre ambos chips está por ser confirmada.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE Android Headlines El Androide Libre

Al chip le pueden acompañar 8 GB de memoria RAM, otra importante diferencia respecto a los S26 que parten con 12 GB incluso en el modelo más barato. La crisis de la memoria RAM puede explicar esta decisión, aunque hay que recordar que el S25 FE también tenía 8 GB.

No se esperan grandes cambios en el aspecto fotográfico, por lo que el S26 FE mantendría el mismo sensor principal de 50 Mpx acompañado de un teleobjetivo de tres aumentos de 8 Mpx y un gran angular de 12 Mpx.

No está claro si el S26 FE traerá mejoras en la batería, aunque como mínimo parece claro que mantendrá la carga rápida de 45 W y la carga inalámbrica de 15 W, por lo que irónicamente sería más rápido rellenar su batería que la del S26.

El gran misterio de este dispositivo se encuentra en el precio, y si será tan competitivo como lo fueron sus predecesores. Deberíamos saber más en la próxima feria IFA que se celebra el 4 de septiembre y en la que se espera una presentación de Samsung.