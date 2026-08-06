Samsung hace historia: los nuevos plegables Galaxy baten todos los récords de reservas en Europa y dejan de ser un nicho

Mañana se celebra el lanzamiento de los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 en el mercado español, y no hay ninguna duda de que estamos ante algunos de los dispositivos más esperados por los consumidores.

No en vano, Samsung ha anunciado que la nueva generación de dispositivos ha conseguido el mayor volumen de reservas de su historia, convirtiéndose en las nuevas referencias del sector de los móviles plegables.

En concreto, los nuevos Galaxy Z han superado en más de un 17% el anterior récord histórico de reservas de dispositivos plegables en Europa, y eso que estos datos eran de cuando aún quedaba un día para finalizar el periodo de reserva.

Hasta España se ha sumado a la fiebre. En nuestro país, las reservas de los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 han aumentado nada menos que un 25% respecto a la pasada generación.

Es obvio que el principal culpable de este éxito se encuentra en el nuevo Galaxy Z Fold8, que adopta un diseño muy diferente al de la pasada generación con unas nuevas proporciones de pantalla que lo hacen más atractivo para más gente.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Gracias a la pantalla externa más grande y ancha, ahora es posible usar el plegable cerrado sin molestias ni limitaciones, y siempre podemos cambiar al panel interno para ver vídeos, jugar y disfrutar de experiencias mejor adaptadas a pantallas grandes.

Este era un cambio muy pedido por los usuarios, que han recompensado a Samsung reservando el dispositivo antes de que llegue a las tiendas. De hecho, según los datos de la compañía el nuevo Galaxy Z Fold8 representa nada menos que el 44% de las reservas de toda la serie.

Esto es más importante de lo que pueda parecer, porque hasta ahora, el modelo plegable más popular de Samsung era el Flip por su precio comparativamente más bajo y por su diseño de concha que permite guardar el dispositivo más fácilmente en el bolso o el bolsillo.

Esta generación ha cambiado las tornas, y ha demostrado que los plegables de tipo libro están aquí para quedarse; puede que estemos a las puertas de una nueva era en el sector de los smartphones gracias a este nuevo formato.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Samsung

Por supuesto, el formato clásico de Samsung se mantiene con el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra, que sigue usando una pantalla exterior más alta que permite obtener unas proporciones para la pantalla interior más óptimas para la multitarea.

La posibilidad de elegir entre dos modelos diferentes de plegable de libro ha demostrado ser una buena decisión. Las reservas combinadas de los dos han aumentado un 70% respecto al año pasado y el Galaxy Z Fold7.

Además de esto, un buen motivo por el que las reservas han sido tan buenas se encuentra en los descuentos que son posibles desde la página de Samsung, de hasta 1.146 euros en Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra y de hasta 1.046 euros en el caso del Galaxy Z Flip8.

Para obtener estos descuentos podemos combinar el programa Entrega y Estrena, descuentos directos en la tienda de Samsung y ventajas de pago por PayPal; además, recibiremos tres meses de Samsung Care+ sin coste adicional, puntos Samsung Rewards multiplicados por tres y descuentos en accesorios Galaxy.