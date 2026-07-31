El Google Pixel 11 Pro Fold se filtra en imágenes: el nuevo teléfono plegable tendrá un diseño familiar y más delgado

La cuenta atrás para el gran evento de Google ha comenzado de forma oficial. El próximo 12 de agosto la firma presentará la esperada familia Pixel 11, pero las filtraciones no dan tregua en la recta final.

Aunque la propia compañía ya había dejado caer breves pistas para elevar las expectativas, una filtración acaba de dejar al descubierto al gran buque insignia: el Pixel 11 Pro Fold, el nuevo plegable de Google.

El responsable de desvelar el dispositivo ha sido el reconocido filtrador Evan Blass a través de su boletín "Leakmail", quien ha compartido unas imágenes del dispositivo.

Las fotografías publicadas, de altísima resolución y con un aspecto totalmente oficial —como si hubieran sido extraídas de los servidores de prensa de la compañía—, muestran el nuevo teléfono de Mountain View desde todos sus ángulos.

A simple vista, el dispositivo mantiene un lenguaje de diseño familiar respecto a su predecesor, pero los detalles revelan una clara maduración del formato plegable.

El Pixel 11 Pro Fold. Evan Blass El Androide Libre

Uno de los elementos estéticos que más llama la atención en el material filtrado es la aparición de un elegante color verde, un tono significativamente más oscuro y sobrio que el acabado "Jade" del año pasado.

El panel trasero también deja entrever novedades clave: un módulo de cámara rediseñado, la integración del enigmático LED Glow y un detalle crucial que subraya la hoja de ruta de Google: la presencia del logotipo de Gemini.

Esto sugiere que la inteligencia artificial generativa no solo dominará el software, sino que tendrá una fuerte presencia a nivel de hardware.

El verdadero avance técnico que confirman estas imágenes es el grosor del terminal. Informes previos ya apuntaban a que el dispositivo mediría unos 10,1 milímetros plegado, mejorando sustancialmente los 10,8 milímetros del Pixel 10 Pro Fold.

El Pixel 11 Pro Fold. Evan Blass El Androide Libre

Las imágenes ahora dan fe de esta reducción, que se hace evidente al observar el estrecho margen que queda alrededor de las rejillas de los altavoces y los botones físicos.

A pesar de la evidente mejora de ingeniería por parte de Google, el Pixel 11 Pro Fold todavía no puede competir con el diseño extremo del Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung, y sigue siendo ligeramente más grueso que el Galaxy Z Fold 8 estándar (9,7 mm).

Su rival directo en ergonomía pasará a ser el Motorola Razr Fold, con el que empataría en los 10,1 mm, una cifra que en la práctica ya ofrece una experiencia comodísima en el bolsillo.