Ya es oficial: Netflix trae de vuelta la prueba gratuita para los nuevos usuarios en España seis años después de su retirada

La guerra del streaming no da tregua y las plataformas continúan ajustando sus estrategias para captar nuevos suscriptores. En un movimiento inesperado, Netflix, que recientemente subió sus precios en España, ha decidido dar marcha atrás a una de sus políticas más recordadas: la prueba gratuita para los nuevos usuarios.

El gigante del entretenimiento ha recuperado el periodo de prueba gratuito para los nuevos usuarios en España, una opción que desapareció de su catálogo hace nada menos que seis años.

Fue en 2019 cuando Netflix decidió eliminar de un plumazo los clásicos 30 días de prueba sin coste. Aquella medida no solo afectó a los espectadores españoles, sino que se extendió a mercados clave como Italia, Canadá, Argentina, Colombia o Chile, obligando a cualquier nuevo cliente a pagar la tarifa desde el primer minuto.

Hoy, el panorama altamente competitivo ha propiciado el regreso de este codiciado gancho.

A diferencia del modelo clásico que garantizaba un mes completo de acceso libre a todo el mundo por igual, el nuevo sistema presenta una peculiaridad: su duración es variable.

Prueba gratuita de Netflix. Netflix El Androide Libre

La nueva prueba gratuita puede extenderse durante 7, 14 o 30 días.

El usuario no podrá elegir de antemano cuánto tiempo dispondrá; la duración exacta es una sorpresa que se revela únicamente una vez que se activa el proceso al suscribirse a uno de los planes.

Para acceder a este beneficio, el sistema requiere introducir los datos de una tarjeta bancaria como garantía. No obstante, la plataforma garantiza que no se realizará ningún cargo mientras el periodo de prueba esté vigente.

Finalizado el plazo, se cobrará la tarifa del plan seleccionado, a menos que el usuario cancele antes la suscripción.

A través de su página web oficial, Netflix ha aclarado las condiciones de este esperado regreso. La compañía subraya que la opción está estrictamente limitada a "nuevos usuarios que cumplan los requisitos en determinados países".

Si el perfil es apto, la oferta aparecerá automáticamente durante el proceso de registro. Por el contrario, la empresa advierte que si la interfaz no muestra la opción, "significa que no está disponible actualmente para tu ubicación o dispositivo".

Por último, Netflix establece una restricción técnica importante: la prueba gratuita se anulará de forma automática si la cuenta se vincula a un paquete externo con suscripción incluida (como los ofrecidos por las operadoras de telecomunicaciones).

Con este movimiento, Netflix vuelve a tender la mano a los indecisos, recuperando una de sus herramientas más clásicas para seguir engrosando su base de usuarios.