Xiaomi da el golpe: lanza unos cascos con reducción de ruido y alta calidad de sonido por menos de 60 euros

Si estamos buscando unos auriculares de diadema que nos ayuden a tapar el ruido durante nuestro próximo viaje de vacaciones, Xiaomi ha llegado a tiempo con el lanzamiento de los nuevos Redmi Headphones Neo.

Se trata de un lanzamiento sorprendente, ya que Xiaomi es más conocida en el mercado español por sus auriculares de tipo 'in ear' como los Xiaomi Buds 6 o los Redmi Buds; de hecho, los Headphones Neo son los primeros cascos que la compañía ha lanzado en España en muchos años.

Y es una buena noticia que lo haya hecho, porque estos auriculares de diadema cubren un hueco muy competitivo; los Redmi Headphones Neo cuestan sólo 59,99 euros, pero están repletos de funciones y características más propias de un modelo de gama media o incluso alta.

El principal atractivo de los Headphones Neo se encuentra en su capacidad de aislar al usuario del entorno, comparado con unos auriculares de botón, ya que cubren toda la oreja y tapan la entrada de sonido.

A eso hay que sumar su sistema de cancelación activa de ruido que alcanza una profundidad de 42 dB, lo que permite mitigar de forma más eficaz el murmullo del transporte público o el ambiente de una oficina concurrida.

Este sistema cuenta con tres niveles de adaptación y una estructura especialmente diseñada para resistir ráfagas de viento de hasta 5 metros por segundo, lo que evita las molestas interferencias mientras andamos por la calle, por ejemplo.

Redmi Headphones Neo Xiaomi Omicrono

En el aspecto acústico, Xiaomi ha integrado un controlador dinámico de 40 mm con un diafragma que incluye un recubrimiento de titanio y que debería dar muy buenos resultados con todo tipo de contenido y géneros musicales.

En concreto, los ingenieros de la compañía han buscado un equilibrio sonoro que destaca por ofrecer unos graves potentes y una mayor profundidad en la reproducción de música, vídeos y podcasts.

Estos cascos son inalámbricos y se conectan por Bluetooth a nuestro smartphone u ordenador, pero siguiendo con la apuesta por el sonido de alta calidad, también se pueden usar con cable para obtener un sonido sin pérdidas, justo como los auriculares para audiófilos.

Redmi Headphones Neo Xiaomi El Androide Libre

De esta manera, cuando los conectamos por USB-C, los Headphones Neo ganan la certificación Hi-Res de sonido en alta definición, ya los estemos conectando a un ordenador portátil o a un smartphone o reproductor dedicado.

La autonomía es otro punto fuerte de estos cascos. Los Redmi Headphones Neo presumen de una duración de batería de hasta 72 horas de uso continuo con el sistema de cancelación de ruido desactivado.

En caso de quedarse sin energía, son compatibles con la carga rápida a través de la conexión USB-C para obtener 5 horas adicionales de reproducción con tan solo 10 minutos de conexión a la red eléctrica.

Pese a todo esto, Xiaomi asegura que son unos cascos ligeros y ergonómicos que podemos usar durante varias horas, con un peso de 263 gramos y un sistema de acolchado de espuma suave en la diadema. El dispositivo es plegable para guardarlo sin ocupar tanto espacio.

Los Redmi Headphones Neo ya están disponibles en España por 59,99 euros, y para hacerlos incluso más atractivos, Xiaomi regala dos meses de Spotify Premium para escuchar música sin anuncios y en alta definición.