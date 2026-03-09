El nuevo Copilot es oficial: Microsoft es infiel a OpenAI y ahora permite usar el modelo Claude de Anthropic

Si el sector tecnológico fuese una telenovela, el giro de guión de la nueva temporada sería de los memorables: Microsoft ha formado una colaboración con Anthropic para mejorar Copilot e implementar nuevas funciones sin OpenAI.

Lo que Microsoft llama como "la tercera ola" de Copilot viene con una buena cantidad de novedades bajo el brazo, pero tal vez la más llamativa es que Claude ya está disponible en el chat principal de Copilot, aunque por el momento solo para los usuarios del programa Frontier de acceso anticipado.

De esta manera, Claude, desarrollado por Anthropic, está disponible como opción junto con "los últimos modelos de OpenAI", según ha adelantado Microsoft; los usuarios tendrán más opciones para elegir el modelo que mejor se adecúa a sus necesidades.

Pero esta alianza va más allá de ofrecer Claude dentro de Copilot. La otra gran novedad anunciada hoy es Copilot Cowork, que no es otra cosa que la implementación en Copilot de Claude Cowork, la nueva inteligencia artificial de Anthropic diseñada para ayudar en el trabajo de oficina.

A diferencia de un simple 'chatbot', Copilot Cowork es capaz de tomar acciones, permitiendo al usuario delegar el trabajo que no quiere hacer simplemente con describirlo como si fuese una conversación con Copilot habitual.

Microsoft Copilot Cowork Microsoft El Androide Libre

Una vez que le explicamos lo que queremos, Copilot Cowork será capaz de revisar nuestros correos, reuniones, mensajes, archivos y datos para automatizar el trabajo en segundo plano.

En otras palabras, se trata de un agente de IA, que por supuesto, está integrado completamente con Outlook, Teams, Excel y el resto de los programas de Microsoft 365 para acceder a nuestros archivos e información y completar la tarea que hemos ordenado.

Microsoft asegura que no vamos a "perder el control"; Cowork creará un plan con puntos de chequeo en los que podremos confirmar el progreso, hacer cambios o pausar la ejecución, y la IA nos preguntará si necesita clarificación de lo que tiene que hacer antes de hacerlo.

Un ejemplo de tarea que podemos encargar a Cowork es limpiar nuestro calendario. La IA es capaz de revisar nuestro Outlook en busca de reuniones, preguntarnos qué queremos priorizar, destacar conflictos y reuniones que tengan poco valor. Finalmente, propondrá cambios en nuestro calendario, y si los aprobamos los aplicará automáticamente.

Announcing Copilot Cowork, a new way to complete tasks and get work done in M365.



When you hand off a task to Cowork, it turns your request into a plan and executes it across your apps and files, grounded in your work data and operating within M365’s security and governance… pic.twitter.com/UT2Z50J7F7 — Satya Nadella (@satyanadella) March 9, 2026

De la misma manera, Copilot Cowork también es capaz de crear paquetes para reuniones que compartir con el equipo, investigar una compañía y generar análisis financieros, y crear planes de lanzamiento de producto.

Esta es la mayor "infidelidad" de Microsoft hasta la fecha, que recordemos fue uno de los pocos que creyeron e invirtieron en OpenAI antes de que el lanzamiento de ChatGPT iniciara una revolución en la industria tecnológica.

Gracias a eso, Microsoft tuvo acceso preferente a los nuevos modelos GPT para integrarlos en su asistente Copilot; sin embargo, en los últimos meses la relación entre Microsoft y OpenAI ha dejado de ser tan estrecha, algo que se ha confirmado con el anuncio de hoy.