Adiós a los problemas de batería: Google acaba de lanzar una de las opciones que llevamos años pidiendo

Por mucho que hayan avanzado los smartphones en los últimos años, hay un componente que sigue dando preocupaciones: la batería del móvil. Este es el único componente del móvil que se desgasta simplemente con usarlo, incluso si tomamos todas las precauciones necesarias; tarde o temprano, vas a tener que cambiar de batería porque va a ir perdiendo capacidad de carga con el tiempo, y aún no se ha conseguido ningún avance técnico notable.

La buena noticia es que el 'software' ha llegado al rescate, y en concreto, Android ha recibido muchas novedades en las últimas versiones que alargan la vida útil de la batería, al menos lo suficiente para la mayoría de los usuarios. Pero la última novedad al respecto puede ser la mejor que hemos visto en mucho tiempo, porque responde a una pregunta que muchos nos hemos hecho: "¿para qué usar la batería si tengo el móvil conectado?".

Algo que mucha gente no sabe es que, cuando hemos recargado la batería completamente, no sirve de nada mantener el cable conectado, y de hecho, puede ser perjudicial para la salud de la batería Podemos usar el móvil conectado a la red eléctrica, pero la energía se sigue obteniendo de la batería, así que lo único que estamos haciendo es cargar y descargar la batería constantemente. Android ya evita esto, bloqueando la carga hasta cierto punto si se ha dejado el móvil enchufado, pero la nueva función es incluso mejor.

A partir de ahora, podemos hacer que el móvil use la energía directamente desde el cable en vez de usar la batería; en efecto, el dispositivo puede 'saltarse' la batería y usar la red eléctrica para funcionar. Como resultado, la batería no se usa y no sufre tantos ciclos de carga y descarga, alargando su vida útil.

Por alguna extraña razón, Google no ha hecho pública esta novedad, que ha llegado con la actualización de diciembre para los Google Pixel lanzada hace unos días. No ha sido hasta que algunos usuarios en Reddit han empezado a experimentar con la actualización, que se han dado cuenta de que el móvil no recarga la batería ni la usa, si está conectado a la red eléctrica.

Para activar este comportamiento, tenemos que entrar en Ajustes y en Batería, donde encontraremos una nueva opción para optimizar la carga; por supuesto, primero tenemos que asegurarnos de que hemos instalado la última actualización en nuestro móvil Pixel, y es posible que no nos haya llegado aún.

Manuel Ramirez El Androide Libre

En concreto, la opción que hay que activar es el límite de carga al 80%. Cuando está activado, la batería no se cargará más allá del 80% incluso si tenemos el móvil conectado a la red; esto es útil por la misma razón que el móvil nos avisa cuando la batería alcanza el 20%. Está demostrado que las baterías duran más si mantienen una carga de entre el 20% y el 80%. Sin embargo, eso supone que si seguimos con el móvil conectado cuando hemos alcanzado el 80%, el sistema automáticamente usará la energía del cable y no de la batería, para mantenerse a ese nivel.

Las ventajas de usar el cable y no la batería son inmensas; el móvil no se calentará tanto, para empezar, y la batería no será usada durante el tiempo que tengamos el móvil conectado, aumentando su vida útil. Por supuesto, esto sólo es útil si somos de los que dejamos el móvil conectado, pero puede ayudar a mejorar la salud de la batería para mucha gente.