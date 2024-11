Samsung hace oficial One UI 7: todas las novedades de Android 15 para tu Samsung Galaxy y tres de sus apps para descargar

Widgets de One UI 7 Manuel Ramírez

Octubre y noviembre se han cubierto de distintas noticias relacionadas con el retraso en la llegada de Android 15 con One UI 7 para los flagship de Samsung. De hecho, la nueva y gran actualización será estrenada por los Galaxy S25 que se espera que sean anunciados en el primer mes de 2025. Samsung ha publicado desde su web en España todas las novedades de One UI 7.

La compañía coreana ha dada los detalles más importantes de One UI 7 desde su web en España incluso antes de que llegue oficialmente la beta. Hay un denominador común en One UI 7 y este es Galaxy AI con la inteligencia artificial apareciendo en cada una de las novedades que se detallan desde la web de Sasmung.

Se puede ver primeramente los nuevos iconos de las mejores apps de Samsung, el centro de notificaciones inteligente y la nueva pantalla de bloqueo con una vista rápida para las actividades presentes. Los degradados de color se apoderan de los nuevos iconos para dejar bien claro que la IA es esencial en estas apps.

One UI 7 viene a ampliar las funciones de IA que se pueden ya usar en One UI 6. Una de ellas es la habilida de convertir una imagen en un boceto generado con inteligencia artificial con la inclusión ahora de los filtros cartoon, boceto y acuarela, tal como se pueden ver desde la web en España. Se añade una marca de agua de IA y la imagen resultante será de hasta 12 Mpx.

Lo mismo sucede con la función de estudio de retrato de One UI 7 que amplía las opciones a comic, cartoon 3D y boceto. También se añade una marca de agua y la imagen final será de hasta 9 Mpx. La compañía coreana también integra Live Effects para añadir el efecto de profundidad a las fotos.

Los nuevos iconos de las apps de sistema de Samsung El Androide Libre

Otro punto a destacar de One UI 7 es la experiencia de seguridad para los más peques de la casa con funciones específicas para la Galaxy Store y así necesiten el permiso del padre o la madre para poder instalar aplicaciones.

Hay más, aunque tampoco se dan muchos detalles sobre los cambios que se producirán en One UI 7 para Rodea para buscar, traducción en tiempo real y AI Zoom. Y es que estas funciones ya están en One UI 6.1.1. Lo mismo sucede con Energy Score ya presente en One UI 6 Watch basado en Wear OS 5.

Los nuevos efectos de retrato con IA El Androide Libre

Finalmente, y otro punto a destacar, se cita que las funciones de Galaxy Ai serán disponibles gratuitamente hasta el final de 2025 en los Galaxy S22, S23, S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, Z Fold 5 y Z Flip 5, Z Fold 4 y Z Flip 4 y en las tablets serie Galaxy Tab S8, Tab S9 y Tab S10 Plus y S10 Ultra.

Las tres apps de One UI 7

Estas tres apps, al menos, son algunas de las más importantes que se pueden usar en un móvil Galaxy. Una de ellas es Calendar, otra es Recordatorios y la tercera la grabadora de voz; esta última es la que sí hace un uso importante de la inteligencia artificial generativa para que pase el texto transcrito de una grabación.

Los widgets de la app Calendario de One UI 7 SamMobile El Androide Libre

El usuario Gerwin van Giessen en X (antes Twitter), según Android Authority, ha compartido estas tres apps a través de APKMirror, uno de los repositorios de confianza desde el que se puede acceder a las últimas actualizaciones de las mejores apps de Android.

Hay que tener en cuenta varias cosas antes de pasar a la descarga de la APK para instalar estas tres apps. Una de ellas es que se requiere que el móvil Samsung Galaxy cuente con Android 13 o superior para instalar la app de Calendario de Samsung, mientras que las otras dos apps requieren Android 14.

Y a continuación cada uno de los enlaces de descarga de las tres apps de One UI 7 que no son realmente oficiales, así que puede que tengan algún que otro fallo, aunque se ha de entender que han sido extraídas de la beta, por lo que más o menos deberían de funcionar correctamente con fallos mínimos:

Un último punto final, si se cuenta con One Ui 6.1.1 para instalarlas habrá que desactivar la función de Bloqueo Automático si se tuviera activa desde Ajustes y luego en Seguridad y Privacidad