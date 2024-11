Más de un millón de usuarios dicen adiós a X en las últimas 24 horas: Bluesky bate récords de registros y es la nueva 'Twitter'

Esta semana X ha sufrido un descalabro importante con la migración masiva de cientos de miles de usuarios a Bluesky. Y es que en las últimas 24 horas se han registrado más de un millón de usuarios en la nueva 'Twitter' según mantiene la red social desde su cuenta oficial.

El nombramiento de Elon Musk por parte de Donald Trump para un puesto de liderazgo en el gobierno ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos, y en estos días atrás Bluesky se ha convertido en el destino ideal de miles de usuarios que usaban diariamente X.

Este hecho también ha propiciado que el medio británico The Guardian tome una importante decisión que también puede lastrar a otros: ha eliminado su cuenta oficial en X al tratarlo como una plataforma mediática tóxica. Una descripción que recoge perfectamente el desencanto que se ha producido con X en estos dos últimos años después de que fuera adquirida por Elon Musk por 44.000 millones de dólares.

La cada vez más grande bola de nieve en la forma de un movimiento migratorio digital hacia Bluesky desde X no comenzó a labrarse esta misma semana, sino que otra decisión de X en octubre —unas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos y relacionada con el bloqueo de usuarios— propició que muchos hicieran las maletas y comenzasen con este desplazamiento a la red social con el icono de la mariposa.

El entusiasmo de Bluesky ante la llegada masiva de usuarios nuevos no solo se debe a la cifra de nuevos registros, sino también por un importante dato, y que seguro miran con envidia desde Threads de Meta, ya que importantes figuras de medios deportivos estadounidenses, tal como recoge Awful Announcing, como ESPN, Maedowlark Media, FS1, The Athletic o The Ringer también están 'mudándose'.

Manuel Ramírez El Androide Libre Qué es Bluesky, la red social a la que más de un millón de usuarios ha migrado después de decir adiós a X y Elon Musk

Una red social de este tipo necesita este tipo de figuras al igual que de marcas para que muchos usuarios puedan leer sus 'tuits' directamente como una fuente de información directa, al igual que lo ha sido X en todo este tiempo pasado.

El momento de felicidad lo está viviendo ahora mismo Bluesky para pasar de los 6 millones de usuarios a los 15 millones en los últimos 90 días, e incluso llevar su app a la más descargada en la App Store esta misma semana. Queda lejos todavía de los 335 millones de usuarios activos en X, pero según Similarweb, 115.000 usuarios web desactivaron sus cuentas en X después del día de las elecciones estadounidenses.

Adam Mosseri, director de Threads, también ha compartido que han recibido más de 15 millones de registros solo en noviembre, aunque la alternativa a X de Meta está muy vinculada a Instagram y le está costando recoger el 'favor' de las marcas. Se podría decir que Bluesky se está transformando en la cadena de televisión de prestigio, mientras Threads en esa serie de TV o 'sitcom' que quizás ni hayas visto nunca, pero la ven millones.