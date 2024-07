Samsung anuncia los móviles que se actualizan a One UI 6.1.1: estas son las funciones Galaxy AI que recibirán

Los nuevos Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 incluyen One UI 6.1.1 basado en Android 14 con varias características importantes como nuevas experiencias. Hasta ahora los rumores indicaron que One UI 6.1.1 llegaría a los actuales móviles flagship de la compañía como un movimiento inusual. Samsung ha confirmado los dispositivos que recibirán One UI 6.1.1, las funciones Galaxy AI y de la cámara en algunos.

La prioridad de Samsung ha sido siempre pasar de estas actualizaciones para ir directa al despliegue de la próxima y gran versión de Android, que sería One UI 7 basado en Android 15. Y es interesante porque los plegables presentados hace días llegan con novedades muy interesantes en el software, así que algunas llegarán a móviles como los Galaxy S23 o S24.

Un moderador de Samsung de los foros de la comunidad coreanos ha dado los detalles de los dispositivos que recibirán One UI 6.1.1. Y lo mejor, en otra publicación otro ha indicado las mejoras de la cámara y las funciones Galaxy AI que recibirán.

Retoque digital de fotos con IA en el Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estos son todos los móviles que se actualizan antes de pasar a enumerar algunas de las funciones principales que recibirán para mejorar la fotografía considerablemente y que las toman de los plegables nuevos de Samsung:

Serie Galaxy S22, S23 y S24.

Galaxy S23 FE.

Galaxy Z Fold 4 y 5.

Galaxy Z Flip 4 y 5.

Galaxy Tab S8 y S9.

Las novedades de Galaxy AI y la cámara

La idea de Samsung es desplegar la actualización a One UI 6.1.1 antes que One UI 7 a todos los móviles y tablets lanzados en los dos y tres últimos años. Los que se quedan fuera de juego son los Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 que tendrán que esperar a la actualización de One UI 7.

Las novedades en la fotografía de One UI 6.1.1 parten del Auto Zoom y Flex Camcorder del Flip 6 para el Galaxy Z Flip 5, y el Fold 5 se quedará sin las mismas por su factor de forma. Eso sí, las nuevas funciones Galaxy AI como Sketch to Image, Live Effect y Estudio Retrato llegarán a todos.

No hay fecha confirmada, pero la ventana para el despliegue sería en agosto para los Galaxy S24 y Fold 5 y Flip 5, así que habrá que andar atentos ante esa nueva notificación que avise en el móvil que la actualización ya se puede descargar para pasar a instalarla según Android Police.