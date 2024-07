El coche de Xiaomi acelera en el número de entregas: más de 10.000 unidades en un mes

A principios del mes de mayo Xiaomi anunció que había enviado las 10.000 primeras unidades del Xiaomi SU7 a sus compradores. El éxito de la apuesta de la empresa china ha sido remarcable, sobre todo para haber desarrollado un coche en menos de tres años y haberlo hecho con éxito, compitiendo de tú a tú con Tesla y Porsche.

Esta cifra podría esperarse que fuera lógica al inicio, cuando las expectativas son altas, pero que poco a poco se iría desinflando. Nada más lejos de la realidad. La empresa acaba de anunciar que en el mes de junio ha vendido otras 10.000 unidades. Es decir, que ha tardado menos tiempo en vender esta segunda mitad que lo que tardó en vender la primera mitad del total.

Al ritmo de 10.000 unidades al mes la compañía vendería más de 100.000 unidades en el primer año, una cifra que es la que se especulaba antes del lanzamiento del coche. Eso sí, está por ver que se pueda mantener el ritmo, aunque parece que julio seguirá en la misma línea, con una tercera tanda de otras 10.000 unidades. Parece que el haber doblado los turnos de producción de sus fábricas está dando los resultados esperados.

Anuncio de Xiaomi por las ventas del SU7 El Androide Libre

De no haber problemas en las factorías y si el mercado no sufre una contracción en China, algo que parece muy poco probable, Xiaomi acabará el primer año de ventas de coches eléctricos en una muy buena posición. Esto puede parecer obvio en un país que apoya tanto este tipo de movilidad, pero la ingente cantidad de marcas que hay en esa región no es sostenible, y muchas de ellas serán absorbidas por otras más grandes y muchas cerrarán.

Xiaomi quiere ser una de las que sobrevivan, y la verdad es que lo tiene todo a su favor: buena imagen de marca, buen diseño, buenas prestaciones y buen precio. La estrategia que les ha llevado al éxito en los smartphones y la electrónica de consumo es la que están replicando en el sector de la automoción.

Lo que aún no se sabe es cuándo se va a empezar a producir su segundo coche, un SUV que parece que será la punta de lanza para la internacionalización de la empresa, algo que se rumoreó podría pasar este mismo año en España pero que fue desmentido por la compañía.