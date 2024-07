Los primeros datos del Xiaomi 15 se han filtrado: pantalla, cámara, sensores y más

Este año estamos viendo cambios en los lanzamientos de las grandes empresas. Apple es de las pocas que no ha movido su calendario, pero tanto Google como Samsung han adelantado un poco sus anuncios. En el caso de la empresa estadounidense, sabemos que en agosto se presentarán los Pixel 9, casi dos meses antes de lo que suele ser normal.

En el caso de Samsung se ha confirmado que el 10 de julio tendrá lugar el lanzamiento de sus plegables, aunque en este caso es posible que el anillo coja cierto protagonismo. Xiaomi es otra de las compañías que trabaja en nuevos móviles, aunque aún no tenemos fechas de presentación. El modelo estrella de cada año, que en 2024 será el Xiaomi 15, seguramente se anuncie a finales de este ejercicio, al ser uno de los primeros, si no el primero, en contar con el procesador de Qualcomm que se anunciará en un evento en otoño.

Pero pese a no tener una fecha concretada, sí que se han empezado a filtrar algunas de las características que tendrá este smartphone. En concreto se han filtrado datos del modelo normal, no del Pro, que se espera que se presente también junto a él. El modelo Ultra llegaría, si no hay cambios con lo que ha pasado en generaciones anteriores, unos meses después.

Este dispositivo tendrá una diagonal contenida, al menos para lo que estamos acostumbrados a ver en el sector de los smartphones. Tendrá una resolución 1.5K, es decir, más que FHD pero menos que 2K, y sería un rival en tamaño del iPhone 16, del Pixel 9 o del Samsung Galaxy S24. La cámara principal será de 50 Mpx, y contará con una gran apertura, lo que confirmaría que no llevaría un sistema de apertura variable como la del Xiaomi 14 Ultra, algo lógico al ser este el pequeño de la familia. También incluiría carga inalámbrica y un sensor de huellas ultrasónico, no óptico. Este tipo de sensores es usado por Samsung en sus mejores terminales y es más seguro.

Pese a que es de esperar que este modelo sea anunciado en China en otoño, lo lógico es que no sea hasta el año que viene cuando se pueda comprar en España. Normalmente Xiaomi anuncia la versión internacional de sus mejores terminales en el MWC de Barcelona, que en 2025 se celebrará a principios de marzo, siendo uno de los pocos años que no empieza en febrero.