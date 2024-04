Xiaomi confía en vender su coche eléctrico SU7 en España antes de que acabe el año

El sector de la movilidad eléctrica está actualmente en un momento crítico. Las ventas de coches con este tipo de propulsión siguen aumentando, pero no tan rápido como se esperaría en países como España, que sigue en el vagón de cola de la Unión Europea en cuanto a adopción de este tipo de coches.

Uno de los motivos por los que esta tecnología no acaba de despegar es porque las marcas de automoción clásicas no parecen estar interesadas en este salto de tecnología. Son los que más tienen que perder, sobre todo si se enfrentan a nuevos rivales, como Tesla. Pero el verdadero caballo de Troya serán los coches chinos, con un precio muy inferior y unas calidades que, poco a poco, han ido igualando la de las marcas generalistas europeas.

Una de las últimas compañías chinas en anunciar su propio coche es Xiaomi, que anunció hace unas semanas el Xiaomi SU7 y que está siendo un auténtico éxito de ventas en ese país. De hecho, Xiaomi está vendiendo entre 3 y 5 veces más unidades de las esperadas. Con ese alud de solicitudes, lo último que se esperaba era que ese vehículo saliera de las fronteras chinas pronto. Pero parece que finalmente sí será así.

El Xiaomi SU7 en España

En el IV Foro Económico Español Wake Up, Spain!, Jia Wei, Head of Marketing Xiaomi Western Europe, realizó unas declaraciones en las que confirmaba que el coche de la empresa llegaría a España antes que a muchos otros lugares. Esta afirmación, por si sola, ya fue llamativa, porque aunque España es un país muy importante para Xiaomi y otras marcas de electrónica de consumo, no lo es para las marcas de automoción.

Sin embargo, en las últimas horas hemos tenido otras declaraciones de responsables de Xiaomi en un evento de prensa. Borja Gómez Carrillo, Country Manager de Xiaomi Iberia, remarcó en una cita con periodistas del sector que antes de que acabara el año llegaría a España una nueva categoría de producto muy esperada. Pese a que el directivo no confirmó que se tratara del coche, sí que hubo conversaciones en las que se mencionó y no fue desmentido.

Este movimiento podría ser un intento de Xiaomi de posicionarse en Europa antes de que más marcas lo hagan. BYD, Omoda y otras empresas chinas ya han llegado al continente, pero ninguna tenía una imagen de marca tan fuerte como Xiaomi, que seguro que quiere aprovechar eso para penetrar en un mercado muy competitivo y en el que aún tiene mucho que crecer.