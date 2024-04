El coche de Xiaomi supera todas las expectativas: Tesla obligada a reaccionar con un cambio a la desesperada

Los efectos del lanzamiento del Xiaomi SU7 ya se están dejando notar en el mercado. El hecho de que el primer coche de Xiaomi sea tan barato ha dejado al descubierto el gran punto débil de sus rivales; y el éxito que ha tenido esta estrategia ya les está obligando a reaccionar.

El éxito del SU7 ya es oficial, después de que el CEO de Xiaomi, Lei Jun, lo haya confirmado en una entrevista en Douyin, la versión china de TikTok; en el evento, que fue visto por más de 34 millones de personas, Jun respondió a algunas de las dudas de los primeros compradores, y a varios de los rumores que han aparecido en los últimos días.

Jun llegó a este stream presumiendo de un dato brutal: las ventas del Xiaomi SU7 son entre 3 y 5 veces superiores a lo que se esperaba, dependiendo del modelo. Ese es el motivo por el que la compañía no ha podido responder a toda la demanda, porque ni siquiera sus previsiones más optimistas esperaban algo semejante.

Tesla responde al coche de Xiaomi

Por eso, Jun también participó en este stream para calmar los miedos de que el Xiaomi SU7 podría estar 'muriendo de éxito'; en redes sociales chinas no faltaron quienes anunciaron que iban a cancelar su reserva, después de que fuese retrasada a los meses de verano. Ante esta frustración, Xiaomi decidió habilitar una sección en su app y web que permitió modificar o confirmar la reserva, por ejemplo, añadiendo o quitando accesorios.

Además, Lei Jun ahora ha querido calmar los ánimos, prometiendo que la producción del Xiaomi SU7 ahora es la única prioridad de la compañía; de esa manera, negó los rumores de que el segundo coche de Xiaomi ya estaba en preparación. En concreto, Jun respondió que Xiaomi no estaba desarrollando un modelo todoterreno, y se negó a responder a la pregunta de si el SUV de Xiaomi sería el siguiente modelo de la compañía. El mensaje parece claro: hasta que Xiaomi no responda a la demanda inicial del SU7, no hablará de futuros modelos.

Los primeros resultados de esta prioridad ya se están dejando notar. La compañía ya ha realizado las entregas de la edición limitada del SU7, llamada ‘Founder’s Edition’, y esta semana ha empezado a entregar unidades de la versión básica del SU7. El plan es que las primeras unidades de la versión Max se entreguen este mismo mes, y que la versión Pro empiece a llegar a los clientes a finales del mes de mayo. Recordemos que el modelo Pro del SU7 fue una sorpresa de última hora, una versión del modelo básico con autonomía mejorada de 830 kilómetros en ciclo CLTC y que se sitúa entre el modelo básico y el Max de alto rendimiento.

El precio de la versión básica del SU7 es de 215.900 yuan, aproximadamente 28.000 euros al cambio actual; mientras que la versión Pro cuesta 245.900 yuan, aproximadamente 32.000 euros. La versión Max, con rendimiento a la altura de los mejores coches eléctricos de Porsche y Tesla, parte de los 299,999 yuan, aproximadamente 39.000 euros.

Unos precios espectaculares que han obligado a varias de sus rivales a reaccionar, incluyendo Tesla. La compañía de Elon Musk ha confirmado una rebaja generalizada en todos sus modelos en China, que hacen que el Model 3 pase a costar 231.900 yuan, aproximadamente 30.000 euros al cambio. Se trata de una rebaja de 14.000 yuan para conseguir un precio inferior al Xiaomi SU7 Pro; en efecto, el objetivo de Tesla está claramente en atraer a los clientes que no quieren esperar a la versión Pro y quieren comprar ya un coche eléctrico. Tesla ha pasado de ser la referencia, a tener que reaccionar a los lanzamientos de otros, en apenas un par de meses.