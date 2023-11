Xiaomi presenta su primer coche eléctrico: así es la serie SU7, su alternativa a Tesla tendría HyperOS

A finales del mes pasado el presidente de Xiaomi confirmó la llegada de su primer vehículo eléctrico para 2024. La compañía china está comenzando a mover ficha de forma rápida para su primera serie de coches eléctricos, los Xiaomi SU7. Ahora Xiaomi ha solicitado la licencia de venta de su primer vehículo eléctrico en China.

También, ha hecho la presentación regulatoria ante el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China que deja caer fotografías de los dos modelos Xiaomi SU7 con su diseño y especificaciones. Un importante momento para los intereses del fabricante al abrirse a un mercado bien convulso en el que los distintos actores tienen el freno puesto.

El gigante tecnológico está desarrollando los coches eléctricos SU7 y SU7 Pro y el grupo BAIC Group basado en Beijing se encargará de su manufacturación. Ambos coches son similares, pero tienen diferencias clave como son en la tecnología de la batería y la velocidad máxima. El primero se queda en los 210 km/h y el segundo en 265 km/h. El SU7 tiene un peso total de 1.980 kg, mientras que el SU7 Max alcanza los 2.205 kg.

Imágenes del coche eléctrico Xiaomi SU7 Weibo El Androide libre

Hay que saber que los vehículos eléctricos comunes tienen un mayor peso que los basados en combustibles fósiles debido al uso de las baterías de gran tamaño. De hecho, ya se está presentando la posibilidad de que se aplique una tasa al provocar un desgaste mayor en las carreteras. Un ejemplo, un vehículo industrial como la Ford Transit (la de las largas) tiene un peso de 2.319 kg.

El primero de los dos modelos es el Xiaomi SU7 que tiene unas dimensiones de 4.997 x 1.963 x 1.455 mm y ofrece dos opciones en el motor: una es un RWD (tracción trasera) con motor de 220 kW y la otra es un AWD (tracción en las cuatro ruedas) con una configuración de 275 kW + 220 kW. La distancia de ejes es de 3 metros.

Comparativa con otros vehículos eléctricos del mercado Weibo El Androide libre

El otro modelo es el Xiaomi SU7 Pro, según Android Authority, aunque no se tienen los detalles para así poder especificar algunas de sus prestaciones, aunque comparten muchas similitudes. Una de ellas será que ambos contarían con HyperOS, el nuevo sistema de Xiaomi, que fue presentado hace semanas y que unificará todos los productos inteligentes de la marca. Como no podía ser de otra manera, los coches eléctricos contarán para esa unificación con una idea principal: 'Human X Car X Home'. Eso sí, en este listado no se ha confirmado que el Xiaomi SU7 contará con HyperOS, pero las señales indican que seguirá en esa dirección.

Lo que todavía es un misterio son el precio y la autonomía de ambos vehículos. Y lo que queda bien claro es que la apuesta de Xiaomi es una línea deportiva para ir directamente por Tesla y sus vehículos eléctricos. Se puede decir que el gigante tecnológico chino tiene en su mano todo lo necesario para lanzar sus coches eléctricos. Ahora bien, todo dependerá de su precio, autonomía y disponibilidad en las distintas regiones, esperando que llegue a España.

