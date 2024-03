¿Por qué en España no se venden más coches eléctricos? 15 respuestas a esta pregunta

Durante el pasado mes de enero de 2024, las ventas de coches eléctricos en Europa obtuvieron el 12% de media de penetración en los principales mercados europeos. Si bien es una cifra más alta que en 2023 (que fue del 10%), en el Viejo Continente están saltando las alarmas por el ritmo lento de crecimiento de los vehículos de cero emisiones.

Un crecimiento que en España es todavía más lento y está muy lejos de conseguir los objetivos marcados. Por este motivo, desde EL ESPAÑOL hemos recopilado datos y argumentos de asociaciones como Anfac (asociación de fabricantes de coches) o Transport & Environment (ecologistas) para saber por qué principalmente en España el eléctrico no termina de cuajar. Y las resumimos en los siguientes 15 argumentos.

1 | Porque los coches eléctricos tienen un precio elevado

Aplicación de Tesla.

A la hora de apostar por la electrificación, los principales fabricantes han optado primero por lanzar modelos más grandes y también más caros. Y esto ha hecho que acceder al vehículo eléctrico no esté a la altura de todos los bolsillos.

Por poner un ejemplo de un fabricante conocido por la gran mayoría de usuarios, Tesla comenzó con el coche eléctrico con el Tesla Model S y con el Tesla Model X (modelos que comienzan en los 90.000 euros). Y después entró ya en un mayor volumen con el Model 3 y el Model Y. Sin embargo, estos otros modelos comienzan en los 40.000 euros. Por tanto, Tesla no ofrece un eléctrico en el rango de entre los 20.000 y los 30.000 euros, que es el abanico donde se venden los coches.

Ahora, Citroën, MG, BYD, Renault y próximamente Volkswagen han anunciado coches de entre los 20.000 y los 30.000 euros. Así que veremos si la llegada de estos coches eléctricos más económicos permitirá hacer crecer el parque.

2 | Porque las ayudas no se cobran en el momento de la compra

Coche eléctrico en un punto de recarga. E.P.

Es la gran lucha que tienen los fabricantes, por medio de Anfac, con el Gobierno. Y de momento el Ejecutivo no ha dado su brazo a torcer. Actualmente las ayudas del Plan Moves 3, que pueden llegar hasta los 10.000 euros, tardan muchísimo en cobrarse.

En concreto, se tarda entre ocho meses y hasta casi tres años. Y después son ayudas que hay que incluir en la declaración de la renta. De ahí que las marcas afirmen que para aumentar la venta de coches eléctricos deberían ser ayudas directas, que se apliquen en el momento de la compra y que no tributen.

3 | Porque hay menos puntos de recarga por millón de habitantes

Punto de recarga público. Itziar Echave-Sustaeta

En España hay una media de 610 puntos de recarga eléctrica por cada millón de habitantes. Sin embargo, la media europea en este sentido fue de 1.408 puntos por cada millón de habitantes en edad de conducir.

4 | Porque el 20% de los puntos de recarga está fuera de servicio

Imagen de un punto de carga público pintado con grafitis. E.P.

En España tenemos un total de 37.029 puntos de recarga. Sin embargo, de todos ellos, solo están disponibles 29.301 puntos. El resto, 7.728 puntos, están fuera de servicio, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o porque todavía no se han podido conectar a la red eléctrica.

5 | Porque el coche eléctrico no vale para todo tipo de usuarios

Símbolo del euro frente a la antigua sede del BCE. BCE Europa Press Fráncfort (Alemania)

Si bien es cierto que el coche eléctrico es una excelente solución para las ciudades, también hay que reconocer que no vale para todos los usuarios. Y la prueba está en que en ciudades como Madrid ya es muy habitual ver circular coches eléctricos y, sin embargo, una vez que sales a carretera, en autopista apenas se ven coches eléctricos. Y cuando llegas a un destino en el interior, principalmente poblaciones pequeñas, aquí los eléctricos brillan por su ausencia.

La razón de que ocurra esto es porque los eléctricos son muy útiles en ciudad, con distancias cortas y con puntos de carga asegurados y un tipo de conducción (la urbana) más eficiente. Sin embargo, la autonomía de los eléctricos en viajes por autopista es más limitada. De ahí que haya usuarios que todavía no se atrevan a dar el salto al coche eléctrico.

6 | Porque se han generado muchos bulos sobre los coches eléctricos

Incendio de un vehículo.

No es raro que, en cualquier conversación, siempre haya alguien que introduzca algún comentario despectivo hacia el coche eléctrico. Que si el coche eléctrico se quema en los garajes o en los barcos que los transportan, que si me voy a quedar sin batería en invierno, que si voy a recargar y el cargador no va a funcionar…

Se trata de numerosos bulos que se crean desde el desconocimiento desde el hecho de querer hacer daño. Por ejemplo, según Protección Civil y Emergencias de Suecia, país donde hay más eléctricos de Europa, en 2022 solo hubo un total de 24 incendios de coches eléctricos en el país. Esto supuso una tasa del 0,004% de los automóviles. Sin embargo, los incendios de los de combustión fueron del 0,08%, es decir, 20 veces más. Esto demuestra que frente a los bulos lo mejor es ofrecer información veraz, que los desmientan…

7 | Porque no todos los usuarios tienen garaje para poner un punto de carga

Punto de carga en un garaje.

Para tener un coche eléctrico, es básico contar con una plaza de garaje y un punto de carga. Sin estos dos elementos se puede tener un coche eléctrico, pero nos va a tocar sufrir. De la otra manera, bastará con programar la carga en las horas más baratas y bajar al garaje para salir con el 100% de carga. Si no se tiene punto de recarga y garaje (o punto de carga en el trabajo) habrá que optar por la recarga pública que es más cara y genera más inconvenientes.

8 | Porque no hay una política clara con las ZBE y con las ayudas

Señal que anuncia la entrada en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Es otro aspecto que tampoco ayuda a la apuesta por la electrificación total. Hablamos de las ZBE que todavía no están disponibles en la gran mayoría de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Incluso hay ciudades como Barcelona que las restricciones a la circulación las van a retrasar un año. Y también hay muchas dudas con todo lo relacionado con las ayudas, ya que hay países que han empezado a retirar las ayudas a la compra de coches eléctricos y otros que han lanzado fórmulas innovadoras y rápidamente también las han retirado.

9 | Porque hay que potenciar los eléctricos en las empresas

Punto de recarga para vehiculo eléctrico de Repsol.

En 2023 la cuota de coches con enchufe (eléctricos e híbridos enchufables) fue del 12%. De esta cuota en turismos, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) fueron los más demandados con una cuota del 6,5%. Los 100% eléctricos (BEV) fueron los que crecieron más llegando hasta el 5,4% de cuota.

Si bien en turismos la electrificación crece y tiene cierto nivel de cuota, en comerciales la cuota es inferior. En concreto, es del 6,8%, del que principalmente son los eléctricos donde hay mayor demanda con el 6,4%. Por último, los industriales, ocupan el 1,1% solo de eléctricos.

Sin embargo, son los autobuses los que sí que están teniendo más tirón con el 13,3% de cuota de eléctricos puros. Por tanto, podemos decir que los autobuses están electrificándose más rápido que los coches. Y a ello hay que sumar que en turismos el 43% de las ventas proviene de las empresas. El siguiente canal que compra más electrificados es el particular con el 29,9%. Y la tercera opción es la empresa alquiladora con el 26,8%. Por tanto, se puede comprobar cómo las empresas son las que más tiran del vehículo electrificado.

10 | Porque Tesla tiene el 25% casi del mercado y el resto de los fabricantes va lento

Nuevo Tesla Model 3.

En 2023, solo Tesla obtuvo el 24% del total del mercado. Esto significa que Tesla supone una de cada cuatro ventas en España de vehículo eléctrico. En este sentido, el Tesla Model Y fue el líder del mercado con el 13,2%, seguido del Tesla Model 3 con el 11,8% y la tercera posición fue para MG con el MG4 que alcanzó el 6%. Le siguen otros modelos como el Fiat 500 (3,9%), Dacia Spring (3,9%), Citroën c4 (3%), Audi Q4 (2,9%), Kia Niro (2,8%), Mini (2,5%) y Cupra Born (2,4%).

Si tenemos en cuenta que Tesla tiene una gran cuota y que los siguientes modelos son los más económicos (MG4 y Fiat 500) podemos decir que el precio tiene mucho que ver en la venta de eléctricos… Y en este sentido, ahora los fabricantes empiezan a bajar precios… Pero hasta ahora no lo habían hecho.

11 | Porque España tiene diferentes velocidades y en las grandes capitales hay más demanda

Madrid es la comunidad con más ventas de eléctricos.

Siguiendo con este análisis llegamos al reparto de ventas de eléctricos por comunidades autónomas. Esta cifra es la venta total y aquí se puede ver que solo la Comunidad de Madrid supuso casi el 50% del total de las ventas de electrificados en España. En concreto, en la Comunidad de Madrid se matricularon 53.807 vehículos electrificados, seguida de Cataluña, con 16.366 vehículos y Valencia con 9.468 vehículos.

Si lo que se analiza es la cuota de ventas de electrificados frente al total de las ventas, aquí tenemos que Navarra es la primera comunidad con el 16,9%, seguida de Cataluña con el 13,8% y Castilla-La Mancha con el 13,6%.

12 | Porque la demanda del coche eléctrico varía según el PIB per cápita

Símbolo del euro. peshkov/iStock Omicrono

Según Anfac, el mayor desembolso inicial de los turismos electrificados limita las posibilidades de electrificar los mercados de aquellas regiones o economías con rentas per cápita menores.

En este sentido, en aquellas comunidades donde el PIB es más alto, también la penetración del coche eléctrico es mayor. Un buen ejemplo de ello es Madrid, Cataluña, el País Vasco o Navarra. Por el contrario, en Extremadura, Andalucía o Murcia, por poner un ejemplo, es menor la penetración del eléctrico y también es inferior el PIB per cápita.

Por otra parte, no solo los coches electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) dependen del PIB per cápita. También dependerán de la infraestructura de recarga de acceso público y de la posibilidad de cargar tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo.

13 | Porque muchos de los coches que fabricamos son para otros mercados

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. Parlamento Europeo

A la hora de hablar de cuántos coches eléctricos e híbridos enchufables se fabrican en España, la respuesta según Anfac es de 20 modelos en 2023 y de 22 modelos en 2024. En total, fue aproximadamente el 13,2% del total de la producción, es decir, un total de 262.797 unidades.

En concreto, eléctricos puros son el Mercedes EQV, Mercedes E-Vito, Citroën E-Berlingo, Citroën E-C4, Peugeot E-Partner, Peugeot E-Rifter, Fiat E-Dobló, Peugeot E-2008, Renault Mégane E-Tech, Opel Combo E-Life, Opel E-Cargo, Opel Corsa-e, Peugeot E-2008, Toyota Proace City. Para 2024 se esperan el Lancia Ypsilon que llega también como 100% eléctrico y el Renault Rafale, que es un SUV disponible como híbrido enchufable.

Y siguiendo con los híbridos enchufables destacamos el Ford Kuga, Renault Captur, Mitsubishi ASX, Cupra Formentor, Cupra León, Seat León y Seat León ST e Hispano Suiza Carmen.

Todos estos coches electrificados se fabrican en España. Sin embargo, la mayor parte de su producción va para otros mercados, diferentes al español.

14 | Porque apenas hay coches eléctricos circulando por España

Imagen de una autopista de España. EFE

Actualmente en España hay un total de 339.125 vehículos electrificados circulando en España. Por tipo de combustible estaríamos en 195.451 unidades de vehículos híbridos enchufables y de 143.640 unidades de eléctricos puros. Entre ambas tecnologías estaríamos hablando de una cuota del 1,5% respecto al total. Por tanto, son cifras minúsculas comparadas con las de otros combustibles.

Los más numerosos son los diésel con algo más de 14 millones de unidades (lo que supone el 54% de cuota), seguido de los gasolina con 10,24 millones, lo que supone una cuota del 39%. Los híbridos que circulan suponen ya el 4,7% de cuota.

15 | Porque en otros países europeos se venden más eléctricos que en España

Oslo, Noruega.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es una comparativa de España con el resto de los países europeos. Y aquí podemos decir que en la gran mayoría de los países europeos circulan y se venden más coches eléctricos que en España.

Por tanto, España se está quedando rezagada en materia de electrificación respecto a las principales economías europeas.

Teniendo en cuenta los datos de 2022, España estaba por debajo de la media europea en cuanto a electrificación del parque. Mientras que, de media en Europa, la cuota de eléctricos es del 2,2% en España en aquel momento (2022) era del 0,9%.

Por países que superan a España, entre otros destacamos: Noruega (27,6%), Islandia (15,7%), Suecia (8,8%), Dinamarca (7,8%), Luxemburgo (5,8%), Alemania (3,9%), Reino Unido (3,2%), Francia (2,6%) e incluso Portugal (1,9%).

Y algo similar ocurre en las ventas. En 2023, la media europea fue del 22,3% de electrificados, cuando en España este porcentaje solo llegó al 12%. En definitiva, España está rezagada en ventas y en el parque de coches eléctricos, respecto al resto de países europeos.

