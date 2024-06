La sencilla acción de WhatsApp para enviar siempre tus fotos y vídeos con la máxima calidad

Hace 7 días llegó una de esas actualizaciones a WhatsApp que se las puede llamar como 'quality of life' o calidad de vida. Y por un simple hecho: permite enviar siempre las fotos y vídeos en calidad HD para no tener que estar pulsando el botón que aparecía antes al compartir contenido; que sigue disponible si no se configura adecuadamente la app.

Por lo que uno mismo se podrá olvidar de estar pulsando una y otra vez ese botón de HD que aparece en la parte superior de la pantalla cuando se ve el previo de la imagen o vídeo a compartir con un contacto. Una de esas mejoras que vienen la mar de bien y a la que es bien fácil acostumbrarse.

Lo mejor es que esta opción ya está disponible en España y se puede configurar bien fácil desde los ajustes. La verdad que aquí WhatsApp ha andado rápido, ya que muchas de las novedades que se anuncian suelen tardar en ser desplegadas al hacerlo por fases para que todo vaya como la seda y no se generen fallos raros.

Ajustes para cambiar la carga en HD en WhatsApp Manuel Ramírez El Androide Libre

Para configurar que siempre se envíe tanto imágenes como vídeos en HD se hace como se explica a continuación (y si no se configura de esta forma, siempre habrá que hacer el toque manual sobre el botón mencionado anteriormente):

Lo primero es ir a Ajustes.

Luego a Almacenamiento y Datos.

Se pulsa sobre Calidad de carga de los archivos multimedia.

Se selecciona HD.

Ahora todas las imágenes y vídeos que se envíen en los chats individuales y de grupos serán en calidad HD. Hay que tener en cuenta que la imagen o vídeo no se enviará en su resolución original y se comprimirá algo el archivo, pero sí que a mejor calidad que la opción por defecto que comprime bastante la foto.

También puede pasar que si la imagen no tiene la suficiente resolución ni aparezca etiquetada con el HD en la esquina inferior, pero sí se comparte una tomada tal cual de la cámara o de buen tamaño, WhatsApp se encargará de etiquetarla convenientemente en calidad High Definition.

Otro dato importante, en calidad HD el envío es más lento (si se hace sobre todo con conexión de datos móviles) al ser el archivo hasta 6 veces más grande que el formato estándar. Un gran paso dado por la app de chat a la espera que en algún momento permita pasar un archivo sin ningún tipo de compresión.