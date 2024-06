El Amazon Prime Day ya tiene fecha: las 48 horas de ofertas con miles de chollos que se agotarán en España

Amazon es una de las tiendas online más reputadas y recomendables de España. Esta cuenta con cientos de miles de productos disponibles, además de ofrecer también la posibilidad de hacer la compra en el supermercado, de utilizar Alexa, su asistente virtual y de acceder a las ofertas que tienen lugar en el Amazon Prime Day.

Y es que, todos los años, la compañía decide celebrar unos días en los que rebaja miles de productos de todo tipo de categorías, haciendo que sea el mejor momento del año para llevar a cabo ciertas compras. Ahora, la compañía por fin ha revelado cuando tendrá lugar el Amazon Prime Day de 2024.

Como cada año, los suscriptores de pago de Amazon Prime contarán con ciertas ventajas exclusivas, como la posibilidad de acceder de manera prioritaria a las ofertas flash o incluso recibir alertas y recordatorios por parte de Alexa. Esto hace que suscribirse a Prime sea el mejor modo de disfrutar de estos días de ofertas.

Cuándo es el Prime Day

La compañía estadounidense ha emitido un comunicado en el que confirma la fecha oficial del Amazon Prime Day 2024. Este tendrá lugar el próximo mes, y se extenderá varios días, concretamente a partir de las 00:00 del próximo 16 de julio y hasta las 23:59 del 17 de julio. Se trata de una de las mejores fechas del año para comprar todo tipo de productos, ya sean tecnológicos o de otro ámbito.

Y es que, son muchas las marcas, como Cecotec, Samsung, Xiaomi, Sony, vivo o Garmin las que se apuntan a estos días y contarán con ofertas en sus productos, por lo que merecerá la pena navegar un rato por la tienda online por si encontramos algo interesante.

Amazon Prime Day de 2024 Amazon

La compañía ya ha adelantado algunas de las ofertas que podremos ver durante estos días. Por una parte, rebajará, como es habitual, gran parte de los dispositivos Amazon con Alexa que vende en la tienda, además de ofrecer 5 meses gratis de Amazon Music Unlimited su servicio de streaming musical premium.

Por otra parte, los clientes de Amazon Prime podrán reclamar un pack con más de 15 juegos para ordenador de forma totalmente gratuita, entre los que se encuentran títulos como Star Wars: Knights of the Old Republic o Hitman, los cuales se pueden reclamar desde hoy hasta el próximo día 16. Con la suscripción a Amazon Prime, también se incluye un descuento de 10 euros en pedidos superiores a 120 euros en Amazon Fresh.