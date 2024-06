Los códigos secretos que tiene tu móvil y debes conocer: de revelar información personal a poder bloquear el teléfono

A principios de los años 80 empezó a hacerse popular la idea de tener un ordenador en casa, un dispositivo que podía ser usado para trabajar y para jugar, además de para aprender. Durante esa década y la siguiente los PCs, y en algunas ocasiones los Mac, se convirtieron en la pieza informática sobre la que giraba la vida de las familias en España. Pero eso cambió con el nuevo siglo, con la popularización de las PDAs primero y los smartphones después.

En la primera década del siglo XX los móviles empezaron a coger importancia, primero como dispositivos algo sencillos que hacían poco más que llamar y mandar SMS y poco a poco absorbiendo las funciones de decenas de otros aparatos que se usaban en el día a día o a la hora de salir de viaje. El punto de inflexión fue 2007, cuando Apple presentó el iPhone y popularizó los smartphones.

Desde entonces lo normal es poder realizar operaciones avanzadas de todo tipo con el dispositivo que llevamos en el bolsillo, al tener sistemas operativos avanzados y poder instalar aplicaciones. Pero eso no quiere decir que los móviles básicos, como el Nokia 3310, no tuvieran su propio sistema operativo, aunque solo fuera para poder ejecutar las tareas básicas para las que fue diseñado. En esa época los sistemas hacían uso de todo tipo de códigos para obtener información. Una suerte de consola de comandos en miniatura que los smartphones actuales aún tienen.

Menú de información

El código con más posibilidades de la lista es posiblemente uno de los más desconocidos. Se trata de un código que nos da información del teléfono, como el IMEI, la conexión a ciertas redes, etc. Está estructurado en información del móvil, información de la red WiFi e información de uso de las aplicaciones. Para activarlo hay que escribir *#*#4636#*#* en la app de teléfono.

Con este código es posible acceder a ciertas configuraciones que pueden cambiar la forma en la que se comporta el móvil a la hora de conectarse a redes, pero no es bueno hacerlo sin conocimiento, ya que podría bloquear el terminal. Lo mismo pasa con la forma de conexión a redes WiFi que hayamos configurado.

Por último, permite saber el tiempo que se han usado ciertas aplicaciones, aunque no permite filtrar por días, o cualquier otro período de tiempo, y simplemente marca el número de horas que se han utilizado esas aplicaciones. La gestión que hace el sistema en Bienestar Digital es mucho más interesante si esto es algo que se quiera considerar.

IMEI

Posiblemente el código más conocido es el que permite obtener el código IMEI del teléfono. Ese código es el identificador de la bandeja SIM del mismo, por lo que si el dispositivo tiene dos bandejas tendrá dos números de IMEI. Para poder saber cuál es sólo hay que escribir en la aplicación de teléfono el código *#06#.

Este código es importante saberlo para poder bloquear el móvil en el caso de que se pierda o nos lo roben. De esta manera será imposible para los ladrones usarlo como un móvil ya que ninguna SIM nacional podrá ser utilizada en el dispositivo. Este código ayuda, por ejemplo, a la hora de comprar un móvil de segunda mano, para saber si es robado o no. Podemos usar este código para obtener el IMEI y luego ir a cualquier base de datos centralizada para comprobar si el IMEI aparece. Una gratuita es la que ofrece el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, con datos de cientos de operadoras de todo el mundo.

Información de la cámara

Un código con un uso muy concreto es *#*#34971539#*#*, que aporta la información del hardware de la cámara del móvil en el que lo introduzcamos. Además de datos permite realizar ciertas comprobaciones para ver si hay algo que falle en la cámara y el sistema lo detecte.

Al igual que otros códigos similares, estos están diseñados para que los fabricantes y desarrolladores puedan acceder a cierta información de los dispositivos, no para que se usen por cualquier usuario, aunque en el caso de comprobar información no sea algo peligroso, siempre que no se modifiquen los parámetros de las configuraciones que aparecen.

Llamadas

Hay dos códigos útiles a la hora de hacer y recibir llamadas. Uno es *#67#, que permite saber si las llamadas se están desviando a otro número. Al escribir este código aparecerá una ventana flotante con la información relacionada con los desvíos de llamada disponibles.



Otro código es *31#, que hace que cuando llamemos a otro número nuestro identificador no aparezca en pantalla. Es decir, permite llamar con número oculto. Para desactivar esta función hay que escribir #31# en la app del teléfono. Otra opción es usarlo para una única llamada. En ese caso lo que habría que hacer es poner #31# delante del número de teléfono, quedando algo así #31#123456789.

Por último, si se quiere activar la llamada en espera, hay que teclear *43#. De esta manera, cuando alguien llame, será posible pausar una llamada y coger la otra. Para desactivar esta función hay que escribir #43#.