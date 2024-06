La oferta de HBO Max a 2 euros al año es tan buena que no existe, porque es una estafa

El auge de la cantidad de suscripciones y el precio de las mismas hace que cada vez más usuarios reconsideren estar dados de alta en múltiples plataformas y que incluso la piratería tenga un resurgir, pese a las medidas tomadas por las administraciones. Una de las estrategias de las grandes empresas para incentivar el uso de sus servicios es lanzar promociones temporales.

Por ejemplo, recientemente Disney+ presentó una promoción con la que se podía acceder a su tarifa más económica, la que tiene anuncios, por 1,99 euros al mes durante tres meses. Estas ofertas suelen verse en anuncios, y quizás también lleguen por correo electrónico a antiguos clientes.

El problema está en que lo que llegue por correo no sea una promoción legítima sino una estafa. Es lo que le ha pasado a algunas personas, que han recibido un correo electrónico con una oferta de suscripción de HBO Max a un precio increíble: 2 euros al año. Sí, al año, no al mes. Claro, como oferta es muy buena, tanto que no debería existir y, de hecho, no existe. Se trata de una estafa.

Como suele suceder en este tipo de casos, los delincuentes usan una marca conocida con una promoción especialmente llamativa, como es que podamos tener un año de suscripción a un servicio por 2 euros cuando el precio normal sería de más de 100. En este caso la estafa es con HBO Max, lo cual llama la atención porque la plataforma cambió el nombre a Max hace unas semanas en España.

Esto no quiere decir que sea imposible caer en la trampa, porque muchas personas aún no saben del cambio de nombre. La estafa se descubre en cuanto se pulsa en la imagen que viene en el correo, ya que redirige a la web https://www. essentialwins. com/ y no a la oficial de HBO Max, como indican en Maldita.es. Otra pista incluso mayor de que se trata de una estafa es que el correo desde el que llega, aunque tiene como nombre HBO Max, es de una cuenta de Gmail, algo que nunca sucedería si se tratara de una oferta legítima de la compañía.

Imagen de la estafa Maldita.es El Androide Libre

Cuando se llega a la web aparece una breve encuesta que nos hace tres preguntas para ver si somos los afortunados ganadores de la oferta e, independientemente de las respuestas a las preguntas, se nos indicará que sí. Desde ahí se nos redirige a la plataforma de pago de la supuesta oferta, pero que en realidad es un formulario de alta para un servicio que tiene un coste de 27,45€ cada 14 días.