Cuidado con el nuevo cambio de Elon Musk para X: ya nadie puede ver tus ‘me gusta’, pero hay ciertas excepciones

Elon Musk continúa realizando cambios en la red social anteriormente conocida como Twitter; y no todos están siendo bien recibidos. Después de que el porno se haya hecho legal en X, la compañía ha dado el siguiente paso: que nadie sepa que le estás pulsando en ‘me gusta’ en ese tipo de contenido para adultos, y nadie te pueda juzgar por ello.

Aunque parezca una broma, en realidad es uno de los motivos que la compañía ha dado para justificar el fin de los ‘me gusta’ públicos; en concreto, el director de ingeniería de X, Hofei Wang, explicó que no querían que los usuarios “se sintiesen desalentados” de pulsar ‘me gusta’ en “publicaciones atrevidas”. Un cambio que, después de haber sido adelantado el pasado mes de mayo, ya se está notando en la mayoría de las cuentas en España.

Sin embargo, este es un cambio muy fácil de malinterpretar, porque no es una simple cuestión de hacer privada una información que hasta ahora era pública; y de hecho habrá maneras de saber si hemos pulsado en ‘Me gusta’ en una publicación, algo que habrá que tener en cuenta si no queremos que eso se conozca públicamente. Por ejemplo, si pulsamos en el corazón en publicaciones para adultos o con contenido que pueda ser polémico o denunciable entre nuestro entorno social, nos interesa que esa información no sea fácilmente accesible.

El principal cambio de esta actualización es que los perfiles de usuarios ya no muestran la pestaña “Me gusta”, que hasta ahora mostraba las publicaciones en las que el usuario había pulsado el botón del corazón. Esta era una manera de saber qué tipo de contenido le gustaba al usuario, pero que no aparecía en nuestra línea del tiempo como las republicaciones (retuits). Eso se termina, y a partir de ahora, cuando visitamos un perfil sólo podemos ver las pestañas de “Post”, “Respuestas” y “Fotos y vídeos”.

De la misma manera, ya no podremos ver quién ha pulsado ‘Me gusta’ en un post; X ya no mostrará la lista de usuarios que han pulsado, y tampoco indicará si uno de los usuarios que seguimos lo ha pulsado. Pese a eso, el contador de ‘Me gusta’ no va a desaparecer y se seguirá mostrando; podremos ver cuánta gente ha pulsado en ‘Me gusta’, pero no quién lo ha hecho específicamente.

La pestaña de 'Me gusta' ha desaparecido de las cuentas de X (Twitter) El Androide Libre

Sin embargo, eso no significa que nuestros ‘likes’ se hayan hecho completamente privados. La cuenta oficial de X ha explicado las situaciones en las que nuestros ‘Me gusta’ se podrán seguir viendo. El principal detalle que debemos tener en cuenta es que el creador de una publicación sabe quién ha pulsado en ‘Me gusta’; es decir, que si pulsamos en ‘Me gusta’ en el post de una cuenta, el propietario lo sabrá. Eso puede tener consecuencias, porque esa persona podría decidir usar esa información en nuestra contra.

Además, también hay que tener en cuenta que nosotros podemos seguir viendo nuestra pestaña de “Me gusta” en nuestro perfil; por lo que podemos seguir viendo los posts en los que hemos pulsado el corazón. Esto es importante si alguien tiene acceso a nuestra cuenta, como alguien que pueda usar nuestro móvil u ordenador; en ese caso, esa persona sólo tendría que ir a nuestra cuenta con nuestra sesión iniciada para ver los ‘likes’ que hemos hecho.

Como es habitual, este cambio está llegando poco a poco a todos los usuarios, y es normal que en algunas cuentas no se haya aplicado aún.