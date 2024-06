Elon Musk se rinde al porno: la red social X se convierte en un rival de OnlyFans, siempre y cuando sigas estas reglas

Cuando Elon Musk completó la compra de Twitter, lo hizo con muchas promesas de solucionar los problemas que tenía el servicio y de crear una app futurista que iba a reunir todo lo que necesitábamos en un único lugar. Dos años después, Twitter no ha cambiado mucho, más allá del nombre: ahora se llama X, y sigue teniendo muchos de los mismos problemas, y ha creado otros nuevos.

Uno de esos problemas está en la proliferación de contenido para adultos sin ningún tipo de control; especialmente en forma de ‘bots’ que publican imágenes y vídeos pornográficos en las respuestas de todas las publicaciones, normalmente como parte de algún tipo de estafa o promoción. Después de varios intentos de acabar con estos ‘bots’, Elon Musk parece que va a seguir la máxima de “si no puedes con el enemigo, únete a él”.

Porque la nueva gran novedad de X está en la ‘legalización’ del porno y otras publicaciones para adultos, en un intento de, al menos, regular y controlar un tipo de contenido que ha formado parte de Internet desde sus inicios. Técnicamente, la pornografía ya estaba permitida en Twitter, pero porque no estaba incluida de manera explícita en sus reglas; en otras palabras, eran los propios usuarios y moderadores de contenido los que tenían que decidir qué era aceptable en cada situación. Herramientas como la opción de marcar contenido sensible ayudaron, pero su uso no se forzaba; eso termina con las nuevas reglas.

Los usuarios ahora tienen la protección oficial de X para publicar contenido para adultos; pero a cambio, deben tomar ciertas medidas para evitar que sea visto por menores y por adultos que no hayan consentido. Por ejemplo, los usuarios que publiquen pornografía “de manera regular” están obligados a activar la opción que marca las imágenes y vídeos como “sensibles”; este contenido está bloqueado tanto para los usuarios menores de 18 años, como para los que no han introducido aún su fecha de nacimiento. Además, el contenido se muestra borroso por defecto para los usuarios que no han activado la opción para mostrarlo sin censura.

Todo el contenido pornográfico está permitido, sin importar si son fotografías o vídeos reales, contenido animado, o contenido generado por Inteligencia Artificial. Todo el contenido para adultos se ve afectado, no sólo la pornografía; por lo tanto, vídeos que muestran violencia también están permitidos, siempre y cuando “no sean excesivamente sangrientos”. De la misma manera, el contenido pornográfico no podrá mostrar “violencia sexual” y se prohíbe explícitamente contenido que incite o glorifique la violencia.

Pero sin duda alguna, el mayor efecto que pueden tener estas reglas está en la monetización de la pornografía y la generación de ingresos para los creadores de contenido para adultos. De la noche a la mañana, X se ha convertido en un rival de OnlyFans, ya que permite a los usuarios ganar dinero con las impresiones que generan sus publicaciones. Eso puede hacer que la cantidad de contenido para adultos en la red social aumente, si las condiciones son las adecuadas para los creadores.

En la práctica, es posible que no cambie nada; al fin y al cabo, la pornografía ya estaba permitida de facto en Twitter. Pero también puede abrir toda una ‘Caja de Pandora’ para Elon Musk, si su equipo de moderación de contenido no es capaz de controlar la ‘explosión’ de contenido ilegal que podría traer este cambio.