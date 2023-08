Después de los móviles plegables, llegan los móviles que cambian de tamaño como demuestra este prototipo

Poco a poco, los móviles plegables están despegando en el mercado, con cada vez más alternativas de más marcas. Aunque el principal obstáculo para disfrutar de esta tecnología esté en el precio, poco a poco estamos viendo nuevos modelos que la hacen más accesible. Es de imaginar que, de aquí a tres años, probablemente veremos muchos móviles plegables en las calles.

Eso nos lleva a la pregunta ¿qué pasa después? ¿cuál será la siguiente innovación que liderará el mercado? Según algunos fabricantes, son los móviles enrollables. Aunque se basan en un concepto similar, con una pantalla flexible que permite cambiar el formato según nuestras necesidades, la ejecución es muy diferente. Los que han podido probar los primeros plegables creen que son el futuro, no sólo de los móviles, sino también de los portátiles y otros dispositivos.

Aunque la idea de los móviles enrollables no es nueva, hasta ahora no ha podido despegar. Hemos visto prototipos enrollables que funcionan, como el de LG, que estaba adelantada a su tiempo en este terreno, y algunos se han atrevido a crear sus propias versiones. Y ahora le toca el turno a una marca que no nos esperábamos.

Las ventajas de un enrollable

Esa marca es Tecno, una compañía que no es muy conocida pero no será porque no lo intente; sólo en el último año ya ha presentado varios móviles muy llamativos que destacan respecto a la competencia. Por ejemplo, con el Tecno Phantom X2 con cámara retráctil, o un móvil que cambia de color. Ahora, Tecno ha conseguido algo de lo que muy pocas marcas pueden presumir, un móvil enrollable.

El Phantom Ultimate por ahora es un prototipo, pero el vídeo compartido por la compañía demuestra el potencial que podría tener esta tecnología. Se trata de un móvil que es capaz de cambiar de tamaño, partiendo de las 6,55 pulgadas y alcanzando las 7,11 pulgadas. Por lo tanto, podemos tener básicamente dos dispositivos en uno: un móvil y una tablet pequeña. Con un plegable también es posible algo parecido, pero los móviles enrollables prometen una experiencia más directa, ya que podremos cambiar el tamaño a nuestro gusto y la interfaz del sistema y las apps se adaptarán, en vez de tener que usar una segunda pantalla. Otra ventaja frente a los móviles plegables está en el grosor, que en este modelo alcanza los 9,93 mm, frente a los 13,4 mm que el Galaxy Z Fold 5 tiene. Tecno afirma que eso hace que este móvil sea más fácil de usar con una mano.

Demostración del Tecno Ultimate Adrián Raya

En realidad, la pantalla se extiende hasta la parte trasera del dispositivo, donde es capaz de mostrar información usando la función de pantalla siempre encendida. La resolución del panel LTPO AMOLED es de 2296 x 1596 píxeles, y es capaz de cubrir el 100% de la gama de color DCI-P3, algo sorprendente. Sin embargo, por el momento este es un prototipo que no llegará al mercado, al menos no próximamente.

