La Inteligencia Artificial que ha conseguido que Harrison Ford tenga 35 años otra vez

Prepárate, por que la Inteligencia Artificial va a llenar nuestras pantallas, te guste o no. Los primeros experimentos con IA generativa demuestran el gran potencial que tiene esta tecnología para crear texto, imágenes y vídeos, y es inevitable que se use en producciones comerciales.

[Esta IA ha creado imágenes falsas tan realistas que han tenido que cerrarla]

Harrison Ford creado con IA

Indiana Jones and the Dial of Destiny (‘Indiana Jones y el Dial del Destino’), la próxima entrega de la saga protagonizada por Harrison Ford, será una de las primeras grandes producciones de Hollywood que usará Inteligencia Artificial en una gran cantidad de escenas; en concreto, esta tecnología será usada nada menos que en los primeros 25 minutos de la cinta.

La película empezará con un ‘flashback’, que mostrará una escena ambientada en 1944, aproximadamente ocho años después de Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (‘En busca del arca perdida’), la entrega que inició la saga. Esta escena será importante para establecer la historia, que entonces dará un salto a 1969 y a un Indiana Jones ya entrado en años pero resuelto a resolver el misterio y a evitar la vuelta de sus némesis, los nazis.

Esta no es la primera película que hace un ‘flashback’ semejante, por supuesto; algunas películas lo han intentado con maquillaje, otras directamente han contratado a otro actor para representar el mismo personaje en estas partes. Pero todas esas soluciones son demasiado obvias, y Lucasfilm quiere que su gran estrella esté el mayor tiempo posible en pantalla.

La solución está en el uso de algoritmos avanzados para crear un Harrison Ford más joven, de unos 35 años aproximadamente que es la edad que tendría el personaje durante esa escena. Así lo ha confirmado la mismísima Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en una entrevista a Empire. El motivo por el que una directiva tan importante ha sido la encargada de hacer este anuncio es porque el tema es algo espinoso en el sector creativo, donde la IA se considera poco menos que un jinete del Apocalipsis que dejará sin trabajo a millones de personas.

La IA ha sido capaz de crear una versión joven de Harrison Ford Lucasfilm El Androide Libre

Por eso, Kennedy ha revelado que para obtener estos resultados tan realistas se ha usado metraje original de Harrison Ford grabado cuando era joven; los algoritmos no han creado una persona de la nada, sino que la han basado directamente en las grabaciones obtenidas de los archivos de Lucasfilm de pasadas películas de Indiana Jones. Además, en el fondo el actor sigue siendo el que actúa: las escenas fueron grabadas con Harrison Ford, que llevó una serie de puntos en su cara para capturar las expresiones faciales y traspasarlas al modelo virtual.

Aunque Kennedy no ha especificado la tecnología usada, es muy probable que tenga relación con FRAN, un proyecto presentado por Disney (propietaria de Lucasfilm) el año pasado. Esta IA es capaz de cambiar la edad de un actor con resultados sorprendentes, siempre y cuando se base en imágenes que muestren a esa persona cuando era joven.

Con todo esto, Lucasfilm espera contentar a todo el mundo, demostrando que los puestos creativos no están en peligro por el uso de IA, y sobre todo, convenciendo a una audiencia que será especialmente crítica si no sale bien.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan