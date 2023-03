Las fotos de la Luna hechas con móviles Samsung son “falsas”: ¿problema real o polémica tonta?

Si recientemente has hecho una foto de la Luna con un móvil Samsung moderno, puede que te haya sorprendido el increíble nivel de detalle que es capaz de capturar; lo que tal vez no sabías son los pasos que el móvil ha dado para conseguir esa calidad.

[Cómo hacer increíbles fotos a la Luna con tu móvil Android]

Este finde, la comunidad Android en Reddit cree haber descubierto qué es lo que realmente ocurre en segundo plano cuando hacemos fotos nocturnas en un móvil Samsung; y les ha faltado tiempo para acusar a Samsung de prácticas ilegales como publicidad engañosa. Pero ¿tienen razón, o es sólo otro ejemplo más de exageración en redes sociales?

La verdad de las fotos de la Luna con Samsung

La acusación de estos usuarios parece grave: cuando hacemos una foto de la Luna, los móviles de Samsung no usan la imagen que capturan sus lentes, sino que usan Inteligencia Artificial para reconocer la forma del astro y cambiarla por una imagen en alta resolución almacenada en la memoria del móvil.

En otras palabras, las fotos que has hecho de la Luna no son tuyas; la imagen que ves ha sido obtenida por Samsung, que con sus algoritmos ha “tapado” la imagen que has obtenido por otra de mejor calidad. ¿Nos está engañando la compañía?

Las cámaras del S23 Ultra destacaron en fotografía del cielo nocturno Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para empezar, algo que deberíamos dejar muy claro: no existe un móvil capaz de hacer fotos perfectas a la Luna. Simplemente, ninguno tiene la óptica necesaria para captar todos los detalles de nuestro satélite natural; por lo tanto, desde el mismo momento en el que veas fotos de calidad tomadas a la Luna, la única posibilidad es que se hayan tomado con cámaras profesionales, o que haya “truco”.

Este “truco” en realidad no es ningún secreto. Hace ya más de dos años que Samsung presentó el “Modo Luna” en su aplicación de cámara, que incluía un optimizador que sólo funciona cuando apuntamos directamente a la Luna. Y con el Galaxy S20 Ultra, Samsung presentó el “Space Zoom”, para ampliar la imagen del cielo nocturno y obtener fotos de alta calidad.

Desde entonces lo ha ido mejorando y con los nuevos Galaxy S23 los resultados son increíbles, y precisamente la calidad de las fotos nocturnas fue una de las primeras cosas que sorprendieron a los expertos que probaron primero los dispositivos.

¿Te está mintiendo tu móvil Samsung?

Nadie duda de que los resultados de las fotos son impresionantes, pero una vez que sabemos que han sido modificadas ¿siguen siéndolo?

Depende. ¿Consideras que una foto es falsa si se le aplican algoritmos para mejorar la imagen? Por que entonces tengo una mala noticia para ti: absolutamente todos los móviles hacen lo mismo para todas las fotos.

La imagen que han usado algunos usuarios para acusar a Samsung de publicidad engañosa Reddit - u/ubreakphotos

¿Recuerdas cuando dije más arriba que ningún móvil tenía la óptica necesaria para hacer fotos de la Luna? Eso también es cierto para la mayoría de las situaciones. Aunque se ha avanzado mucho, si los móviles sólo capturasen lo que “ven”, en ningún caso podríamos disfrutar de fotos de tan alta calidad como hoy en día.

Los algoritmos ya son tan importantes como la calidad de los sensores; en algunos casos, tienen incluso más peso. Usando la limitada cantidad de datos capturada por el sensor, son capaces de inferir detalles que realmente no “existen” en la foto original. Y esto ocurre con todas las marcas, aunque Google, Apple y Samsung son las más avanzadas en este sentido, y por eso se han permitido usar sensores de menor resolución en sus móviles.

El modo Luna de los móviles Samsung

En ese sentido, cualquier foto que hagas es tan “falsa” como la que hacen los móviles Samsung de la Luna. Y es que, a diferencia de lo que dicen los usuarios de Reddit, el proceso es más complejo que simplemente poner una imagen en alta resolución de la Luna.

La propia Samsung explicó el proceso hace años porque, repetimos, nada de esto es un secreto. La compañía explicó que el proceso empieza antes incluso de tomar la foto, cuando la IA detecta la escena durante la vista previa; una vez que identifica la Luna, aplica filtros que reducen la borrosidad y el ruido, usando un “procesamiento multi-imagen”. El resultado, confirma Samsung, es una imagen de mayor resolución que la que se tomó inicialmente.

Es una idea muy inteligente. La Luna siempre nos da la misma cara, porque tarda lo mismo en rotar sobre si misma que en girar alrededor de la Tierra; así que siempre veremos los mismos cráteres y las mismas zonas. Si el sujeto nunca cambia, tiene sentido desarrollar técnicas que mejoren la imagen con los datos que conocemos.

Aunque esto pueda ser demasiado “artificial” para algunos usuarios, es sólo una muestra de cómo ha cambiado la fotografía móvil en los últimos años, y no es más "publicidad engañosa" que cualquier otra imagen promocional usada por todas las marcas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan