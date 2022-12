Cómo hacer increíbles fotos a la Luna con tu móvil Android

Los móviles Android tienen unas increíbles capacidades fotográficas ahora mismo, tanto que puedes tomar imágenes de la Luna con un nivel de detalle que hace unos años ni siquiera era imaginable.

Hoy vamos a enseñarte a hacer este tipo de fotografías, y debes saber qué móviles como el Samsung Galaxy S22 Ultra, el Google Pixel 7 Pro o el Honor Magic 4 Pro son ideales para ello, ya que tienen zoom óptico, que es un requisito bastante importante para conseguir una buena calidad.

Ahora, solo tienes que esperar a que anochezca, colocarte en un lugar oscuro y en el que puedas apoyar el móvil para hacer fotos increíbles a la Luna, y sin necesidad de utilizar ningún accesorio ni telescopio.

Cómo hacer fotografías a la Luna

Si tienes un móvil con un sensor de teleobjetivo, que sea capaz de hacer zoom óptico, podrás tomar fotografías a la Luna utilizando un simple ajuste y dejando el dispositivo lo más estable que puedas al hacer la foto. Después, abre el Modo Pro de tu cámara y sigue estos pasos:

Escoge el sensor del teleobjetivo.

Baja la ISO hasta que se vea la luna y no deslumbre la cámara.

Ahora es importante que te asegures de estar enfocando a la luna y con el móvil esté en un sitio estable, y podrás ver cómo la luz del satélite no deslumbra a la cámara y se pueden apreciar formas en ella.

Lógicamente, funcionará mejor en móviles con teleobjetivo que tengan un sensor de muy buena calidad, por lo que conseguirás muy buenos resultados si lo haces con un dispositivo como el Samsung Galaxy S22 Ultra o el Google Pixel 7 Pro.

También es importante que no haya otras fuentes de luz que puedan echar a perder tu fotografía, así que será mejor que no te coloques justo debajo de una farola o que, si estás en casa, no enciendas la luz, ya que empeorará el resultado final.

