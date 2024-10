La batalla por el mejor zoom de un móvil: enfrentamos el nuevo VIVO X200 Pro contra el Samsung Galaxy S24 Ultra

La fotografía es uno de los apartados donde los diferentes fabricantes de móviles intentando diferenciarse de sus rivales. Obviamente todas las marcas quieren tener el que sea considerado el mejor móvil fotográfico del año, pero cada vez es más difícil decidir eso dado que hay muchos tipos de fotografías y a veces las marcas se centran en un aspecto en concreto. Además, los consumidores suelen valorar ciertas fotos por encima de otras, aunque no sean las mismas en España que en China, por poner dos ejemplos.

Todos los móviles cuentan con un sensor principal que es el encargado de hacer la mayoría de las imágenes que se realizan con el terminal. Ese sensor es, sin duda, el más importante de los dos, tres, cuatro o cinco que tenga el móvil, incluyendo el sensor delantero para hacer los selfies.

Pero más allá de ese sensor, los fabricantes necesitan tener otras cámaras con otras lentes para poder hacer otro tipo de fotos, sobre todo en los modelos de gama alta donde los compradores exigen no hacer ninguna concesión. Es comprensible que un móvil de 200 euros no tenga un zoom óptico, por ejemplo, pero no lo es que un modelo de 1.000 euros no lo tenga. Lo mismo pasa con el ultra gran angular o con la fotografía macro.

VIVO X200 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra Alvarez del Vayo

VIVO sabe esto y es por eso por lo que ha querido centrar el foco de la experiencia fotográfica de su nuevo VIVO X200 Pro en el zoom. Esto es algo que ha quedado claro en el evento de presentación que tuvo lugar en Pekín y al que pudo asistir EL ESPAÑOL- El Androide Libre hace unos días. Había maquetas con los móviles en gran tamaño emulando el zoom óptico de cámaras profesionales, pero también escenarios para hacer pruebas de las cámaras.

Lo llamativo es que este modelo sólo cuenta con un sensor con zoom óptico, de 3,7 aumentos, que queda por detrás sobre el papel de modelos con zooms más potentes, como el iPhone 16 Pro o el Samsung Galaxy S24 Ultra, que durante 2024 ha sido el rey en este tipo de tomas, sin discusión alguna. Al haber podido usar una unidad china del X200 Pro durante unos días hemos querido hacer una primera comparativa de fotografía con zoom contra el móvil coreano.

Comparativa de fotos con zoom digital Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

Esta prueba se ha realizado en dos ciudades, Pekín y Shenzhen, a lo largo de varios días, pero hay que destacar que se trataba de una unidad china la analizada, por lo que podría haber ligeros cambios con respecto a la que llegue a Europa. No obstante, sería extraño que los cambios se aplicaran en la cámara, siendo normalmente los normales los que se dan en el software y, en ocasiones, en el tamaño de la batería por temas de legislaciones diferentes en los distintos mercados.

En las pruebas que hemos realizado hemos disparado siempre a la vez para poder comparar de forma sencilla ambas tomas y poder realizarlas lo más parecidas posibles. Obviamente, aunque disparemos prácticamente en el mismo momento a veces el sujeto fotografiado se mueve y obtenemos tomas ligeramente diferentes. Pese a eso, es útil ver la comparación.

Comparativa de fotos en exteriores Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

Como se puede apreciar con detalle en el vídeo que incluye este análisis, así como en las fotos que hemos incluido en el mismo, el VIVO X200 Pro en muchas ocasiones llega a tener un mejor zoom de 5x pese a no tener zoom óptico a ese aumento. Esto es especialmente llamativo porque Samsung sí que incluye un sensor con ese alcance óptico. También otro con 3 aumentos.

VIVO ha logrado sacar más detalle en distancias largas, algo que se aprecia sobre todo cuando es de día pero la luz no es la del exterior, sino de interiores. Aquí también se ve mucho menos ruido y una falta de artefactos que sí están presentes en algunas de las tomas del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Comparativa de fotos de noche Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

Eso sí, no en todo el móvil de VIVO es mejor. Las fotos con el X200 Pro están más sobreexpuestas por defecto y, aunque es algo que se puede cambiar antes de hacer la toma, el modelo de Samsung las saca de manera más natural muchas veces.

Especial mención hay que hacer en el caso de los retratos. La calidad de los mismos en el VIVO es mejor que la de Samsung cuando usamos el zoom, sobre todo cuando la luz no es perfecta. Esto se aprecia sobremanera en el pelo de las personas fotografiadas, aunque hay un apartado donde Samsung gana: el desenfoque. El recorte de ambos móviles es muy bueno, pero Samsung no da un bokeh tan forzado en las fotos de retrato.

Comparativa de fotos con modo retrato Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

Otro aspecto donde VIVO tiene ventaja es en el modo macro. Es algo que no se suele usar mucho, pero VIVO ha optado por implementarlo en el zoom en vez de en el ultra gran angular y con eso ha logrado que sea mucho más cómodo hacer fotos a animales o flores, por ejemplo, sin tener que acercarnos tanto. De esta forma, es posible no oscurecer la toma con nuestra propia sombra cuando nos acercamos y tampoco ahuyentar al animal por estar demasiado cerca.

En la fotografía nocturna, por contra, no hemos visto muchas diferencias, y ambos móviles rinden bien, aunque las fotos del Samsung parecen algo mejores al no tener tanta exposición. De nuevo, es algo que se puede controlar, pero en estos días hemos ooptado por hacer las fotos en modo automático siempre para que os parámetros avanzados no supongan un cambio en las fotos. La mayoría de personas hacen las fotografías simplemente pulsando el botón de la app de cámara y eso es lo que hemos querido recrear en esta comparativa.

Comparativa de fotos con macro Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

VIVO ha sorprendido con un móvil que incluye uno de los mejores zoom del mercado, pese a que no cuentan con múltiples ópticas, sino con un sistema que usa hardware y software de manera muy acertada. No supera al Samsung Galaxy S24 Ultra en todo, pero sí en ciertas cosas y se pone a la altura del que hasta ahora era el rey indiscutible de este apartado fotográfico. Eso sí, no hay que perder de vista que este X200 Pro se tendrá que pelear con el Samsung Galaxy S25 Ultra que será anunciado en pocos meses. La compañía coreana tiene más rivales que nunca, y seguro que su nuevo flagship está a la altura, pero esa altura es ahora más elevada que nunca.