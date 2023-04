Roblox, el juego favorito de los jóvenes ahora tiene periféricos de Razer y los hemos probado

Si el nombre de Roblox no te suena, mal asunto; eso significa que estás desconectado de las nuevas generaciones. Más que un juego, Roblox es una plataforma, un estilo de vida que ha conseguido atraer a millones de usuarios, la inmensa mayoría menores de edad. Así que no me extrañaría en absoluto que los nuevos productos presentados por Razer en colaboración con Roblox se agoten inmediatamente, especialmente teniendo en cuenta que regalan códigos para Roblox.

Roblox, el juego que enseña a programar a los jóvenes

Para comprender Roblox, hay que entender que en los últimos años los más jóvenes no han tenido muchas oportunidades para salir a la calle y socializar; esta plataforma ha servido como un punto de encuentro para jóvenes de todas las edades, y aunque ya tiene casi 17 años de vida, es ahora cuando realmente ha explotado en popularidad; pero ¿qué se puede hacer en Roblox?

Productos de Razer fruto de la colaboración con Roblox Adrián Raya El Androide Libre

Más bien la pregunta es qué no se puede hacer. El gran atractivo de Roblox es que ofrece acceso a herramientas de desarrollo que permiten crear juegos dentro de Roblox, usando su propio motor gráfico y su lenguaje de programación. Muchos creemos que se debería enseñar programación en las aulas, y como prueba, los jóvenes lo están haciendo motu proprio para crear nuevos mundos y experiencias que compartir con sus amigos y comunidades.

En ese sentido, una colaboración con Razer es tal vez la más obvia, siendo esta una marca gaming que también es muy atractiva para los jóvenes y que es sinónimo de largas sesiones de juego (o programación).

Los dispositivos Roblox Edition de Razer vienen con códigos para Roblox Adrián Raya El Androide Libre

Los productos de la nueva gama Razer x Roblox presentados hoy son tres; puedes comprarlos por separado, pero la verdad es que casan mejor juntos, especialmente si ya has caído en el “vicio de Roblox”.

Eso sí, hay que aclarar que ninguno de estos productos es exactamente nuevo; son versiones de dispositivos ya lanzados por Razer. Todos tienen en común lo mismo: un diseño inspirado en los bloques de Roblox y un código incluido en la caja que nos permite obtener un objeto virtual en el juego de manera gratuita.

Razer Orochi V2, ratón ligero y rápido

Uno de los dispositivos Roblox más familiar para el que escribe estas palabras es el ratón Razer Orochi, que recibió una segunda versión con mejoras importantes. La elección del Orochi V2 para la colaboración con Roblox es perfecta por ser un ratón muy portátil que se adapta mejor a manos pequeñas.

Razer Orochi V2 Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

El Razer Orochi V2 destaca por un peso ridículo de apenas 60 gramos, convirtiéndose en una de las mejores alternativas si buscas un ratón para acompañar al portátil. Pese a eso, usa algunas de las tecnologías que encontramos en los modelos más avanzados de Razer, como la conexión Razer HyperSpeed Wireless que podemos usar con el adaptador USB incluido y que se puede transportar dentro del propio ratón. También tenemos la opción de usar Bluetooth en dispositivos portátiles.

También es un ratón muy rápido, que reacciona perfectamente a nuestros movimientos con el sensor de 18000 DPI usado; también tengo que destacar los ‘switches’ mecánicos, que producen un click muy satisfactorio y preciso.

Razer Orichi V2 Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

Desde mi punto de vista, el estilo de Roblox encaja muy bien con el Razer Orochi V2. Como el modelo original, no tiene iluminación RGB pero la nueva decoración en este caso lo compensa. Es un sacrificio necesario para aprovechar la pila (AA o AAA) que puede durar hasta 900 horas en modo Bluetooth.

El Razer Orochi V2 Roblox Edition cuesta 99,99 euros, e incluye un código para un Razer Cyberpack para Roblox.

Razer BlackWidow V3, teclado con todo lo que necesitas

El BlackWidow V3 es tal vez uno de los lanzamientos recientes de Razer que más me ha gustado. No es revolucionario ni reinventa la rueda, pero eso es justo lo que necesitas en un teclado muy fiable y que nunca te va a dejar tirado.

Razer BlackWidow V3 Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

Creo que los ‘switches’ mecánicos merecen una mención especial; desarrollados por la propia Razer, ofrecen una buena sensación táctil que es agradable tanto en juegos de acción como escribiendo un documento. El reposamuñecas incluido nos ayudará a encontrar la postura perfecta, especialmente si vamos a pasar muchas horas en el ordenador.

Por otra parte, este teclado no tiene más de lo necesario, así que no tenemos teclas macro ni nada parecido, algo que tal vez se echa de menos en algunos juegos pero que no es ni mucho menos imprescindible. Como tampoco es imprescindible la conexión inalámbrica (este teclado funciona sólo por conexión USB), aunque me hubiera gustado verla teniendo en cuenta que el resto de productos de la gama se pueden usar sin cable.

Razer BlackWidow V3 Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

Lo que sí tenemos en esta ocasión es iluminación RGB, que podemos personalizar a nuestro gusto a través de la app Razer Synapse. Es un buen toque en un teclado que ya es bonito; en este caso, el “estilo Roblox” se consigue con un chasis en negro y teclas blancas (mención especial a la tecla de escape con el símbolo de Roblox).

El Razer BlackWidow V2 Roblox Edition cuesta 259,99 euros, e incluye un código para un Razer Cyber Wings para Roblox.

Razer Barracuda X, auriculares para jugar y hablar

Por último, tenemos los Barracuda X, unos auriculares inalámbricos que representan una de las principales alternativas que se suelen recomendar en el sector. Aunque no están a la altura de los Barracuda Pro, también son bastante más baratos.

Razer Barracuda X Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

Dos factores tienen mucha importancia en estos auriculares: la comodidad y la versatilidad. En lo primero, estos son unos auriculares muy ligeros pese a contar con baterías internas que pueden durar hasta 50 horas; pero lo que más me ha gustado es la sensación de las almohadillas con espuma viscoelástica.

Segundo, estos auriculares son capaces de cumplir varias funciones y conectarse a varios tipos de dispositivo según nuestras necesidades. Para empezar, son Bluetooth 5.2, así que podemos usarlos con nuestro móvil o consola portátil; pero también tenemos un adaptador USB-C con una conexión inalámbrica de 2,4 GHz que reduce la latencia y mejora la calidad del sonido. El adaptador está diseñado para ser usado en una consola, pero también vale en un ordenador. Por último, podemos simplemente conectar el clásico cable analógico de 3,5 mm.

Razer Barracuda X Roblox Edition Adrián Raya El Androide Libre

En la caja encontraremos todos los cables y accesorios necesarios, además del otro elemento de importancia: el micrófono. Se conecta a través de una conexión analógica en el auricular derecho, y podemos moverlo para colocarlo a nuestro gusto; y si no queremos seguir usándolo sólo tenemos que quitarlo para transportar los auriculares más fácilmente.

Los Razer Barracuda X cuestan 159,99 euros, e incluyen un código para un Razer Cyber Helmet en Roblox.

