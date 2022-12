Amazfit GTS 4, análisis: uno de los mejores relojes inteligentes, por funciones y por batería

El mercado de los relojes inteligentes se está caldeando. Google por fin ha dedicado el tiempo y los recursos que necesitaba Wear OS, y el lanzamiento del Pixel Watch puede poner las cosas difíciles a muchas marcas.

Amazfit, en cambio, no tiene mucho que temer; al menos, por ahora. Sus relojes inteligentes, basados en su propio sistema Zepp OS, son más que una alternativa; para muchos usuarios, son la elección principal y el GTS 4 demuestra por qué.

Características Amazfit GTS 4

Colores Negro, blanco, marrón y rosa.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,75".

Resolución: 390 x 450 píxeles, 341 PPP

Tecnología Acelerómetro.

Sensor biométrico BioTracker 4.0 PPG.

Giroscopio.

Magnético.

Presión atmosférica.

Brújula.

Resistencia al agua de 5 ATM.

Conectividad Bluetooth 5.0 BLE.

WLAN 2.4 GHz.

GPS de doble banda con 6 satélites.

Peso y tamaño Dimensiones: 42,7 x 36,5 x 9,9 mm.

Peso: 27 gramos.

Otros Más de 150 modos deportivos.

Cubierta de bisel de cristal antirreflectante y marco central metálico.

Autonomía Batería: hasta 8 días de autonomía (uso normal), hasta 16 días en modo de ahorro de energía.

300 mAh.

Lo mismo, pero cuadrado

Dicho de manera directa, el Amazfit GTS 4 en realidad es un Amazfit GTR 4 con diseño cuadrado; y si ya conocías el otro reloj de la marca, realmente no hay mucho más que añadir, lo cual es un elogio. En demasiadas ocasiones un cambio de diseño viene de la mano de sacrificios en funciones o características, pero ese no es el caso del GTS 4.

Amazfit GTS 4 Adrián Raya El Androide Libre

En todos los aspectos, estamos ante un ‘hermano’, no ante una versión “reducida”, pese a que, en efecto, el reloj es más pequeño. Da la sensación de que con esta generación, Amazfit ha dado en el clavo, limando las asperezas de los modelos anteriores y estableciéndose como una opción independiente, compatible tanto con móviles Android como con los iPhone.

La característica única del GTS 4 es evidente: su pantalla cuadrada de 1,75 pulgadas. Basada en tecnología AMOLED, es bien visible en todo tipo de escenarios de luminosidad, y no he tenido problemas en ver la hora o los datos que me importaban en cualquier momento. La resolución es más que adecuada para el tamaño, y no he tenido problemas en usar la pantalla táctil para navegar por menús usando gestos.

Pequeño pero bonito

La consecuencia directa del cambio de pantalla está en el tamaño. El GTS 4 es más pequeño que el GTR 4, lo cual se nota mucho si has usado ambos. Aquí es donde entran los gustos de cada persona, ya que hay quienes prefieren un reloj pequeño y poco vistoso, mientras que otros prefieren que estos accesorios se vean y se sientan. También dependerá en buena medida del tamaño de tu muñeca y en mi caso, que soy grande, me hubiera venido mejor el GTR 4, pero el GTS 4 también se ve bien.

También ayuda mucho que la calidad de fabricación del GTS 4 esté a la altura. La unidad que he podido probar es la que está completamente en negro (“Infinite Black” que lo llama la compañía), pero también hay curiosas combinaciones en rosa, marrón y blanco, este último con detalles dorados.

El Amazfit GTS 4 en color negro Adrián Raya El Androide Libre

En todos los casos, el chasis está fabricado de la misma manera, con una carcasa de aleación de aluminio de una sola pieza que da una gran sensación de calidad. En todos los casos la correa es de fluoroelastómero (menos en el modelo marrón que es de nylon), y es de esas que se cruzan dos veces para mejorar el agarre y que no se quede nada suelto. Es cómoda y aunque en mi caso va un poco al límite (tengo que usar los últimos agujeros), no me ha ocurrido como en otros casos, en los que he sentido que el reloj se me caía.

Fácil de usar: Zepp OS ha madurado

La última diferencia del GTS 4 respecto al GTR 4 está en los métodos de control. Además de la mencionada pantalla táctil, tenemos un único botón central, que también hace las veces de rueda de control; es una gran diferencia respecto a los dos botones del GTR 4, pero creo que la experiencia no sufre por ello.

El selector de aplicaciones del Amazfit GTS 4 Adrián Raya El Androide Libre

Si pulsamos el botón, se abrirá el selector de aplicaciones, en forma de lista; podemos navegar por ella usando la pantalla táctil, o bien la rueda. Esta última realmente me sorprendió por el tacto que ofrece, con pequeñas vibraciones que representan ‘engranajes’ que realmente no existen. Es mucho mejor que otras ruedas de smartwatches que he probado, ya que la mayoría ni siquiera ofrecen esa sensación táctil.

Todo esto sirve para darnos cuenta de lo mucho que ha madurado el sistema propio de Amazfit, llamado Zepp OS y que con esta generación ha llegado a la versión 2.0. Es un sistema que tiene prácticamente todo lo que podríamos necesitar, y lo consigue de manera independiente; y es que, pese a que no es Wear OS, es perfectamente compatible con nuestro móvil Android y nos permite recibir notificaciones de apps, hacer llamadas, o controlar nuestra música, por ejemplo.

Como muchos otros sistemas para wearables, Zepp OS se basa en el uso de tarjetas; si deslizamos hacia la derecha, las encontraremos, cada una para una función como la frecuencia cardiaca, la puntuación del sueño, la previsión meteorológica o nuestro calendario. Podemos personalizar estas tarjetas, que suponen una manera más rápida de acceder a nuestras apps favoritas sin tener que entrar en el menú.

El GPS funciona bien en el Amazfit GTS 4 Adrián Raya El Androide Libre

Hablando de apps, la variedad de las que vienen preinstaladas es grande, incluyendo la medición de oxígeno en sangre que tanto ha dado que hablar en los dos últimos años en el sector de los wearables. También tenemos medición de estrés, una ayuda para respirar, e incluso una app para seguir el ciclo menstrual. Algunas de las más raras, pero que agradezco, son el temporizador pomodoro o la función de fotografía remota, que convierte el reloj en un disparador para la cámara del móvil.

Aunque no sea un reloj deportivo en cuanto a diseño, el GTS 4 también incluye todas las funciones de entrenamiento de Amazfit, incluyendo la selección de 150 modos deportivos diferentes y la detección automática de ejercicio (por ejemplo, si empezamos a correr); el GPS integrado con antena GPS de doble banda ha funcionado bien en mis pruebas, y ha sido capaz de ‘encontrarme’ rápidamente. Un detalle destacable es que los datos de entrenamiento se pueden sincronizar con la app de Adidas Running y con Strava, algo raro en el sector.

Los sensores del Amazfit GTS 4 Adrián Raya El Androide Libre

Aunque no tenemos acceso al Asistente de Google, al menos el GTS 4 es compatible con Alexa de serie, y nos permite dar las mismas órdenes de voz para controlar el móvil o nuestra casa inteligente.

La app de Amazfit para Android, llamada Zepp, también ha madurado. La cantidad de información que ofrece es muy elevada, y es donde realmente tenemos que mirar si queremos aprovechar los datos obtenidos por el reloj. Por ejemplo, es desde la app que realmente podemos hacernos una mejor idea de cómo hemos dormido, incluyendo datos como cuándo alcanzamos el sueño profundo o incluso si hemos sufrido de movimientos oculares rápidos.

Uno de los relojes más recomendables

El Amazfit GTS 4 es uno de los relojes inteligentes que más a gusto me siento recomendando. De hecho, el principal motivo por el que no comprarse este modelo es porque prefieras el estilo redondo y más grande del GTR 4; ahí es donde entran los gustos, ya que funcionalmente, son dispositivos casi idénticos.

Amazfit GTS 4 Adrián Raya El Androide Libre

Por ejemplo, me ha sorprendido gratamente que, pese al menor tamaño, la duración de la batería siga siendo excelente. Amazfit promete 8 días de uso, y yo los he superado fácilmente en un par de ocasiones; todo depende del uso que le des, evidentemente, y si lo utilizas para registrar tus ejercicios diarios probablemente no obtendrás una semana, pero con un uso sencillo, es fácil obtener una semana y media.

El Amazfit GTS 4 es un reloj excelente que, por 199,90 euros, es un competidor muy duro en el mercado. No es que no haya competencia, pero este wearable está a la altura.

