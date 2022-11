Amazfit GTR 4, análisis: increíble diseño y autonomía

Como cada año, Amazfit presentó su nueva familia de relojes de gama alta, los Amazfit GTR 4 y GTS 4. Al contrario que el año pasado, aquí no vemos un gran salto en funciones, aunque hay novedades. La empresa se ha querido centrar en mejorar la experiencia y en ofrecer un mejor diseño, más cercano al de los relojes tradicionales, al menos en el caso del GTR.

Características Amazfit GTR 4

Colores Negro, blanco, marrón y rosa.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,43".

Resolución: 466 x 466 PPI 326

Tecnología Acelerómetro.

Sensor biométrico BioTracker 4.0 PPG.

Giroscopio.

Magnético.

Presión atmosférica.

Brújula.

Resistencia al agua de 5 ATM.

Conectividad Bluetooth 5.0.

WLAN 2.4 GHz.

Posicionamiento de 6 satélites.

Peso y tamaño Dimensiones: 46 x 46 x 10,65 mm.

Peso: 34 gramos.

Otros Más de 150 modos deportivos.

Cubierta de bisel de cristal antirreflectante y marco central metálico.

Autonomía Batería: hasta 2 semanas de autonomía.

475 mAh.

Un diseño clásico que sienta genial

Amazfit GTR 3 y Amazfit GTR 4

El año pasado Amazfit se aventuró en el GTR 3 con un diseño muy minimalista que no era feo en absoluto, pero sí que intentaba alejarse de los relojes clásicos. En esta ocasión vemos cómo el GTR 4 no sigue esa línea. Mantiene los dos botones físicos, y la corona que gira, pero ahora es algo más grande, tiene más presencia.

Pese a que es muy ligero, gracias a la construcción en aluminio, visualmente da la sensación de ser un reloj pesado, por la forma de la caja y por la presencia de una serigrafía circular alrededor de la pantalla, como tienen los cronógrafos.

Amazfit GTR 4 y Amazfit GTR 3

Los dos botones ahora tienen un acento en rojo, algo que llama la atención y que gustará a muchos y no tanto a otros. Eso sí, en el día a día no se aprecia, por la propia posición de los botones.

La corona responde muy bien, y podemos cambiar las correas por cualquiera estándar de 22 mm. De hecho, la unidad que me han prestado tiene la correa de silicona negra, y creo que le quita mucho empaque al reloj, así que le puse la correa de piel vegana que tenía en el Amazfit GTR 3, mucho más elegante. A algunos no les gustará la combinación marrón-negro, pero sabemos que se puede personalizar, por lo que no es un problema.

Mejor GPS, mejor medición

Amazfit GTR 4

Para lo bueno y lo malo, el GTR 4 es casi idéntico al GTR 3 en funciones. Eso sí, Amazfit ha querido corregir algunos fallos de su antecesor, sobre todo en la precisión del GPS, siendo este uno de los relojes con mejor hardware en este sentido, siempre dentro de su rango de precio.

Se mantiene el altavoz y micrófono para llamadas y podemos integrar en una nueva app tarjetas de fidelización, pero no tarjetas bancarias ya que seguimos sin tener NFC. Si este tipo de relojes tuviera función para pagar, los relojes más avanzados tendrían un serio problema.

Amazfit GTR 4

Como hemos dicho, el GPS es más preciso, pero es algo que tenemos que configurar en los ajustes, porque gasta más batería. Por defecto viene en la configuración media, pero podemos cambiarla.

Por último, destacar la presencia de Wifi para poder pasar canciones, podcasts o notas de audio para vincular unos auriculares bluetooth y salir a pasear o hacer deporte sin el reloj.

Una pantalla soberbia

Amazfit GTR 4 (5)

La pantalla del Amazfit GTR 4 es lo que podríamos esperar de un reloj así. Tiene una gran resolución, de 466 x 466 ppp, lo que da una densidad de 326 al tener una diagonal de 1.43 pulgadas.

La tecnología es AMOLED; y en exteriores se ve genial gracias a un brillo máximo de 600 nits. Además, ese brillo es automático y ha funcionado siempre perfectamente, nunca hemos tenido la necesidad de ajustarlo manualmente.

Casi dos semanas de autonomía

Amazfit GTR 4

La batería es una de las ventajas de los relojes de Amazfit. En los de mayor tamaño, como este, la empresa alega 14 días de autonomía, en función del uso. Nosotros hemos estado un par de semanas con él, y nos ha indicado que debíamos cargar el reloj a los 13 días. Nada mal.

Eso sí, si hubiéramos usado más el GPS hubiéramos tenido que enchufarlo al cargador mucho antes.

Se mantiene el cargador magnético con cable USB A, por lo que no podríamos recargarlo en un cargador Qi o en un móvil con carga reversible.

Zepp OS cada vez es mejor

Alexa

El software de los relojes Amazfit dio un salto considerable el año pasado, con Zepp OS 2, y ahora vemos cómo el funcionamiento se ha pulido, ya no tenemos problemas de fluidez ni necesidad de reiniciar el reloj de vez en cuando.

Amazfit ha perfeccionado lo que ya tenía, antes de meterse con nuevas funciones. Pese a eso, podemos personalizar la lista de apps, con forma de lista o hexágono y personalizar el orden dejando pulsado el dedo encima de una y arrastrándola.

En el lateral izquierdo tenemos la columna de Widgets, que se puede personalizar y, si queremos, reordenar.

Además, tenemos una multitarea para apps como el cronómetro, apareciendo la app en la parte superior central de la pantalla.

En la parte deportiva, tenemos hasta 150 deportes diferentes que registrar, con una decena aproximadamente con detección automática. Además, podremos importar rutas mediante una actualización de software.

Y sí, se mantiene la compatibilidad con Alexa, que ahora da respuestas de voz, aunque sigue limitada en relojes, como le pasa también al Asistente de Google.

Conclusión

Amazfit sigue siendo la opción a elegir si queremos un reloj inteligente que sea muy competente y nos de mucho tiempo de autonomía. Cambiar el Amazfit GTR 3 por el 4 no tiene mucho sentido, pero si tenéis cualquier otro reloj inteligente de la marca, o quizás queréis pasar de un reloj de un día de batería a otro con dos semanas, tenéis que considerar esta opción.

El precio de lanzamiento es de 199 euros, aunque la versión con correa de piel vegana sube a los 229 euros.

