POCO Buds Pro Genshin Impact Edition: analizamos unos auriculares de diseño icónico

Siempre que analizamos unos auriculares inalámbricos tenemos en cuenta el precio y la calidad de sonido. Sin embargo, al igual que pasa en los móviles, mucha gente valora el diseño por encima de esas dos características. Obviamente, unos auriculares tienen que sonar bien, pero no hay tantos audiófilos por el mundo como a veces creemos. POCO lo sabe y su incursión en los auriculares inalámbricos en 2022 viene de la mano de los Poco Buds Pro Genshin Impact Edition, que como podéis ver destacan, sobre todo, por el diseño.

Características de los POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Colores Burdeos.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Ir a la próxima canción.

Llamadas Cancelación de ruido para el micrófono.

Tecnología Cancelación de ruido hasta 35 dB.

Conectividad Bluetooth 5.0.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

60,35 x 44,61 x 32,54 mm.

Peso: 39 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,1 gramos 1 bud.

Carga USB C.

Carga inalámbrica.

Autonomía 6 horas para los buds.

28 horas con funda de carga.

El diseño es espectacular

La apuesta clara de estos auriculares ha sido, sin duda, el diseño. Como es lógico, los más aficionados al popular juego Genshin Impact son el objetivo de este producto, pero pueden serlo también las personas que quieran unos auriculares muy diferentes a lo que solemos ver.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

El paquete de venta ya es diferente, con una caja interior en forma de libro que alberga los auriculares, la funda, la funda de la funda y algunos accesorios.

No nos hemos equivocado. Los dos Pixel Buds Pro tienen una caja de carga que sirve de funda, como todos los auriculares TWS. Pero, además, hay una funda para llevar esa caja con forma de mochila. En concreto se parece a la mochila de Klee, uno de los personajes de Genshin Impact. La voz en inglés del personaje sonará cuando nos pongamos los auriculares y usemos las notificaciones.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Esa funda con forma de mochila tiene un anclaje para que la podamos poner en un llavero o bolso o mochila, pero aumenta considerablemente el espacio que necesitamos para guardarlos.

Además de eso se incluye el cable de carga, del mismo color que los auriculares y con el emblema del juego, y almohadillas para adaptarlos a nuestras orejas.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

El color de los auriculares es de dos tonos, burdeos y dorado, que de nuevo hace referencia a Klee. Puede pensarse que es algo femenino, pero en el día a día es más sobrio y elegante que otra cosa. La mochila sí que es más llamativa.

Tanto en cada auricular como en la caja hay un pequeño emblema que le da un toque ciertamente oriental, a lo que ayudan los dos tonos de color.

Un sonido correcto, pero con cierta latencia

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

El mayor problema que le hemos visto es la latencia. No es que sea muy elevada, pero no tenemos disponible un modo de latencia baja como en otros modelos de Nothing o de realme. En este caso sí se echa en falta tener una aplicación propia.

Se nota sobre todo a la hora de jugar y en los vídeos, sobre todo si veis muchos en los que el locutor esté hablando a cámara. Obviamente también se nota en las series y películas.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Los Poco Buds Pro no tienen aplicación, por lo que hemos usado Mi Buds M8, de la que os hablamos hace unos días. Ahí podemos cambiar el comportamiento de los toques, y actualizar el firmware, aunque esto último es peliagudo ya que no hay garantía.

Esa es la aplicación que hemos usado para configurar la intensidad de la cancelación de ruido, que mucho nos tememos no es tanta como nos gustaría. Escuchando música y escribiendo en un teclado normal hemos escuchado de fondo, en ocasiones, las teclas sonando.

La parte buena es que podemos usarlos con dos dispositivos a la vez. Literalmente. Podemos tenerlos vinculados al teléfono y al ordenador a la vez.

Autonomía

Los auriculares de Poco presumen de una autonomía de 6 horas con una carga, una cifra muy respetable, y un total de 28 horas si usamos la caja de carga al completo. No obstante, esto depende de si usamos la cancelación de ruido, el volumen al que tengamos los auriculares, etc.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Tenemos que destacar la presencia de la carga inalámbrica, algo que no vemos en auriculares de este precio. Por supuesto, el cable de carga es USB C, pero no hay cargador en el pack de venta, algo que tiene en común con el resto de auriculares inalámbricos de otras marcas.

Solo por el diseño ya merecen la pena

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Queda clara la apuesta de POCO, y nos parece correcta. Si lo que más valoras en unos auriculares es la calidad de sonido es posible que estos se te queden cortos. Si por el contrario quieres unos auriculares que funcionen bien, con un sonido que cumple, con carga inalámbrica y con cancelación de ruido, estos son una opción.

Y si eres fan de Genshin Impact estos son tu única opción. Realmente el diseño es muy diferente, y se agradece que haya propuestas así.

