Desde China viene una batería externa que parece salida de Cyberpunk 2077, y también hay fundas a juego

Si acabamos de comprarnos un Samsung Galaxy S26, seguro que estamos pensando en los accesorios necesarios para sacarle todo el partido; y entonces, nos podemos marear un poco por la gran cantidad de marcas y dispositivos disponibles.

Pongamos que queremos una batería externa; la competencia es tan dura en este sector que la mayoría de los fabricantes ofrece básicamente el mismo producto, con las mismas características técnicas.

Y en ese caso, otros factores pueden decidir nuestra compra. Como por ejemplo, el diseño. Aulumu es una marca que apuesta por este factor para destacar del resto de fabricantes chinos, como ha demostrado en su nueva gama de productos.

La estrella de la nueva gama de Aulumu se encuentra, sin duda alguna, en su nueva batería externa, la M10 10000mAh Multi-Charging Dual-Mag Power Bank. Un nombre largo pero que lo explica casi todo; pero en este caso, las imágenes del producto son las que realmente van a vendérnoslo.

Y es que la M10 parece salida de un videojuego; y no de uno cualquiera, sino de Cyberpunk 2077 o cualquier otro que apueste por el futurismo. No se parece a ninguna otra batería que hayamos visto, tanto en su forma como en su aspecto.

Aulumu M10 Aulumu

Pero lo que realmente nos gusta de este producto es que no estamos ante un caso de diseño por encima de funcionalidad, sino que la extraña forma de la batería tiene sentido.

Por ejemplo, si nos fijamos en la parte trasera de la batería, veremos dos círculos, que en realidad son puntos de carga inalámbricos con imanes compatibles con MagSafe y otros estándares compatibles con el estándar Qi2.

Ahora bien, el diseño de la M10 supone que la parte inferior de la batería sobresale cuando la ponemos en la trasera de un smartphone con carga inalámbrica, pero eso se ha hecho aposta, para que podamos poner nuestro reloj inteligente a cargar en la parte inferior de la batería al mismo tiempo.

Aulumu M10 Aulumu

Por último, podemos sacar un cable de la parte inferior de la batería y cargar otro dispositivo, como el estuche de unos auriculares inalámbricos. De esta manera, con solo una batería externa podemos cargar nuestros tres dispositivos al mismo tiempo, de manera muy inteligente y sin ocupar más espacio del necesario.

Otros detalles del diseño que parecen que están sólo para aparentar pero en realidad son funcionales son las luces. Por una parte, encontraremos unos puntos que indican el nivel de la batería, y por otra unas luces de colores en el lateral indicarán si tenemos la carga rápida o la normal.

En lo técnico, la M10 es una batería externa con una capacidad de 10.000 mAh y potencia de carga y carga inversa de 35W por las dos conexiones USB-C integradas (una con cable ya integrado). Es compatible con carga inalámbrica magnética de hasta 15W y pesa 248 gramos.

Funda Aulumu para el Samsung Galaxy S26 Aulumu

Junto con esta batería, Aulumu ha enseñado otros accesorios pensados para el Galaxy S26, incluyendo fundas a juego que permiten adoptar un estilo cibernético similar en nuestro nuevo smartphone. Estas fundas son magnéticas, por lo que permiten usar la carga inalámbrica MagSafe.

La Ultra-Slim Aramid Fiber Case es incluso más interesante, al contar con un pequeño indicador de temperatura, que cambiará de color si nuestro móvil se calienta demasiado, sin necesidad de batería ni nada parecido.

La batería externa M10 de Aulumu tiene un precio de 89,98 dólares en su tienda oficial, y las fundas rondan entre los 35,98 dólares y los 69,98 dólares; sin embargo, esperamos que lleguen a España a través de Amazon, donde la marca ya ofrece productos para otros smartphones.