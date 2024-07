Una tarjeta de crédito con bluetooth conectada al móvil, así es la idea loca de Samsung

Samsung se ve en España como un gran fabricante de tecnología móvil, de electrónica de consumo. Eso es así, pero la verdadera magnitud de esta compañía sólo se aprecia cuando se viaja a Corea del Sur y se ve el tamaño y la importancia de la corporación en la sociedad asiática. Samsung hace móviles, pero también tiene marcas de ropa y es capaz de fabricar barcos.

Desde ese punto de vista no es tan extraño saber que la empresa acaba de anunciar en su país natal una tarjeta bancaria en asociación con American Express. No es la primera tecnológica que lo hace ya que Apple presentó hace unos años su propia tarjeta, aunque no es exactamente igual que la de Samsung.

Esta tarjeta, llamada Samsung KB Kookmin SkyPass IoT Titanium Card, destaca porque está equipada con un chip bluetooth de baja energía, Bluetooth LE, que permite que sea detectable mediante un smartphone. La tarjeta se integra dentro de la plataforma de IOT (Internet of Things) de Samsung como un aparato más.

Tarjeta de crédito Samsung KB Kookmin SkyPass IoT Titanium Card El Androide Libre

La aplicación Samsung Find, que es donde los usuarios de dispositivos de la marca pueden localizar sus aparatos si los han perdido, es también la app que permite localizar esta tarjeta. Además, tiene un registro de localizaciones de los últimos 7 días, por lo que sabremos si alguien la ha cogido para hacer algún pago y luego la ha devuelto a su lugar.

Está expedida por American Express, por lo que es compatible con todos los datáfonos y sistemas de pago que acepten este tipo de tarjetas. La batería se carga de manera inalámbrica, y dura hasta 30 días, en función del uso que le demos, claro, y las veces que la usemos para localizar el móvil. Porque sí, esta tarjeta funciona de manera similar a como lo hace la SmarTag 2 que analizamos hace unos meses. Tiene un botón físico que al pulsar puede hacer sonar el smartphone si así lo hemos configurado. Por el momento la tirada será limitada, con 1.000 unidades, que se irán lanzado a medida que los clientes del banco la vayan pidiendo.

No sabemos si habrá propuestas similares en otros bancos de otros mercados donde Samsung tenga una fuerte presencia, como España. Parece que también estará disponible en Estados Unidos, según marca su página web, algo lógico dado que en ese país el crédito y el historial del mismo es algo crítico en la vida de cualquier adulto.