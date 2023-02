Una batería portátil con pantalla para tu móvil por menos de 20 euros

Si la batería de tu Android no da más de sí, una batería portátil es la solución, y esta que vamos a enseñarte hoy es bastante particular, ya que no necesita cables y es extremadamente transportable.

Está rebajada en Amazon España, y puedes conseguirla por menos de 20 euros, y teniendo en cuenta que es cómoda incluso para llevarla en el bolsillo por si te quedas sin batería, puede interesarte mucho.

Además, cuenta con una pantalla en la que podrás ver cuánta batería le queda aún, algo ideal para saber cuándo debes dejar de cargarla o si, por el contrario, le hace falta.

Batería portátil con pantalla El Androide Libre

Si quieres batería extra pero no quieres que ocupe mucho espacio, esta batería con USB Tipo C ha pasado de costar 26,98 euros a 19,79 euros, una rebaja del 27% que la deja a un precio irrechazable.

Esta batería, que está disponible en color negro, blanco y morado, cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, suficiente para cargar la gran mayoría de móviles una vez y sacarte de un apuro. Es ideal para llevarla en tu mochila o incluso en el bolsillo y asegurarte de no quedarte nunca sin carga.

Batería portátil pequeña El Androide Libre

Cuenta con una pantalla en la que pone el porcentaje de batería para que sepas si está lista para ser utilizada o no, y además su conector USB Tipo C es alargado para que no tenga problemas de compatibilidad con las fundas.

Cuenta con un puerto USB Tipo C en un lateral, que es desde donde lo cargarás cada vez que lo necesite. Lo mejor de este dispositivo, sin duda, es que no ocupa apenas espacio y puede sacarte de un apuro cuando estés de vacaciones o tengas una larga jornada de trabajo.

