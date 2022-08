Cómo ahorrar batería en tu móvil OPPO con estos trucos

Color OS es una capa de personalización que mira de tú a tú a otras como One UI o MIUI, y también cuenta con sus propios ajustes para ahorrar batería en los móviles OPPO, y estos pueden venirte muy bien en situaciones en las que necesites prolongar un poco la autonomía de tu smartphone. Básicamente, consiguen optimizar la carga de la batería para aumentar su salud a largo plazo, así como consumir menos recursos para aumentar su autonomía.

Activa el modo ahorro de batería

Optimizaciones predefinidas del modo ahorro de batería El Androide Libre

El modo ahorro de batería se puede activar desde la barra de notificaciones y ajustes rápidos, aunque lo puedes encontrar también en la sección Batería, en Ajustes, al igual que el resto de opciones.

En este caso, se trata de una opción que modifica ciertas opciones de tu smartphone o tablet, comenzando por reducir el brillo de la pantalla y fijar su tiempo de apagado automático a 15 segundos, además de reducir la tasa de frecuencia de la pantalla.

Como es habitual en este modo, también se apaga la sincronización en segundo plano de las aplicaciones, haciendo que no recibas notificaciones push de apps como Gmail. Puedes elegir cuáles de todas estas opciones se activan automáticamente al iniciar este modo.

Modo superahorro de batería para mejores resultados

Modo Ultraahorro de batería El Androide Libre

Si buscas reducir al mínimo el consumo para alargar la duración de la batería en situaciones de emergencia, el superahorro de batería es la opción que necesitas. Esta hace que el rendimiento sea lo más bajo posible, y solo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones de forma simultánea.

Cuando actives este modo, el móvil cambiará por completo su interfaz, tiñendo el fondo de negro y mostrando un lanzador en el que únicamente hay hueco para que uses 3 aplicaciones junto a la de Teléfono, Mensajes y Reloj.

Optimización en reposo

Batería en OPPO El Androide Libre

Al activar este modo, se promete un menor consumo de batería cuando no estás utilizando el móvil y este no está cargándose. Se trata de una opción que puede ser de lo más útil para que la batería no se desgaste mientras duermes.

Esta opción reduce la necesidad de recursos que consume el móvil cuando detecta que no está siendo usado y no hay previsión de que vaya a serlo, como sucede por las noches.

Carga nocturna optimizada para reducir el envejecimiento de la batería

Ajustes Avanzados de batería en OPPO El Androide Libre

Pese a que no aumenta la duración de la batería como tal, esta opción hace que, a la larga, esta pierda menos capacidad, que es algo que inevitablemente les sucede a todas con el paso del tiempo.

Activándola, el dispositivo memorizará tu rutina de carga nocturna para poder controlar la velocidad de esta y que la batería disfrute de la mejor salud posible, evitando sobrecargas.

